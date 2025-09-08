Alexandru Bălan, fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS), a fost capturat în România pe 8 septembrie 2025, într-un dosar de trădare prin transmitere de informații secrete de stat în formă continuată. Ancheta a fost coordonată transfrontalier prin Eurojust, cu cooperarea autorităților din România, Cehia, Ungaria, Polonia și Republica Moldova.

Suspectul, în vârstă de 47 de ani, a fost adus cu mandat de aducere și urmează să fie audiat la București. Potrivit informațiilor publicate de EVZ, Alexandru Bălan ar fi divulgat în 2024 și 2025 secrete de stat către ofițeri ai Comitetului Securității de Stat (KGB) al Belarusului.

Au fost documentate două întâlniri la Budapesta, vizând transmiterea de informații și primirea de instrucțiuni, precum și plăți suspecte. Identificarea suspectului ca Alexandru Bălan nu a fost confirmată oficial de DIICOT, iar până la o hotărâre definitivă acesta beneficiază de prezumția de nevinovăție.

„În urma acțiunilor specifice derulate de Serviciul Român de Informații, în cooperare și coordonare cu instituții partenere în format transnațional, la data de 08 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au pus în aplicare mandatul de aducere pentru un suspect în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată. Activitatea specifică derulată de SRI în această cauză a fost una complexă și a fost realizată în cooperare cu serviciile de informații partenere din Cehia, Polonia și Ungaria, în etapa finală a investigației beneficiind și de sprijinul serviciului de informații din Republica Moldova. SRI împreună cu partenerii săi naționali și internaționali va continua monitorizarea atentă a acestor riscuri de securitate și va acționa cu fermitate în scopul apărării securității naționale”, a transmis SRI.

Aici poate fi urmărită o conferință de presă susținută de Alexandru Balan:

Numirea lui Bălan ca adjunct SIS Moldova a avut loc prin decret prezidențial la 17 martie 2016 de către președintele Nicolae Timofti, fapt consemnat în comunicatele oficiale și în Monitorul Oficial. Ancheta este în desfășurare în momentul de față.

„Președintele Republicii Moldova, domnul Nicolae Timofti, a semnat astăzi, 17 martie a.c., la propunerea directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS), un decret privind numirea domnului Alexandru Balan în funcţia de director adjunct al instituției”, arată decretul din 2016.

Amintim că fostul vicedirector SIS s-a aflat în centrul mai multor situații tensionate. Inspectoratul General de Poliție a confirmat în 2023 pentru TV8 că Alexandru Balan a fost prins după ce a urcat beat la volan. Acesta a fost surprins și în timp ce încearca să convingă câțiva bărbați să nu cheme poliția, după ce a lovit două mașini.

„- Un restaurant din partea mea. Organizați când vreți.

– Noi suntem paznici, nu mergem pe la restaurante.

– Bine, nu restaurant, dar hai altceva.

– Băieți, omenește să fie. Iată colegii mei au văzut. Eu sunt vinovat, dar vreau asta să o hotărâm omenește.

– Din păcate, eu nu-ți permit să pleci”, arată o înregistrate a publicației menționate.

Imaginile surprinse de TV8 arată că Alexandru Balan nu este lăsat să iasă din parcare de angajații serviciului de securitate al unui local. Fostul vicedirector de la SIS le propune diferite favoruri, iar dialogul continuă până la sosirea autorităților.

„Persoana implicată în accidentul rutier, da a fost în stare de ebrietate, dar pentru comiterea accidentului rutier în stare de ebrietate în care nu avem victime, legislația nu prevede reținerea persoanei. În speța accidentului care a avut loc acum o lună, expertiza, dacă nu greșesc, a venit săptămâna trecută. Prin care s-a confirmat starea de ebrietate”, a spus atunci șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu.

La momentul respectiv, Alexandru Balan a fost oprit după ce ar fi avariat două automobile, când încerca să iasă din parcarea unui restaurant. Inițial, acesta a negat fapta, chiar dacă martorii au surprins momentul.