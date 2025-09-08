Într-un mesaj publicat pe X, Serviciul de Informații de Securitate al Cehiei (BIS) a anunțat că a destructurat o rețea de informații belarusă care era construită pe teritoriul Europei. La această acțiune au participat și serviciile de informații din România și din Ungaria.

Destructurarea rețelei a dus la expulzarea unui unui ofițer de informații belarus care acționa în Cehia sub acoperire diplomatică. Sursele DIICOT au precizat, pentru evz.ro, că acest caz este legat de reținerea lui Alexandru Bălan, ofițer SIS. BIS a descris operațiunea drept „o nouă cooperare internațională de succes”.

Aceste informații vin în contextul sporirii măsurilor europene împotriva activităților de informații desfășurate sub acoperire oficială, fie diplomatică, fie comercială.

Prin această cooperare între Cehia, România și Ungaria a ieșit la iveală importanța acordată de aceste state regionale combaterii amenințărilor hibride și consolidării securității naționale.

Pentru moment nu există încă informații oficiale cu privire la numărul celor care făceau parte din rețea, ce ținte erau vizate și dacă există dosare penale. În prezent, investigațiile continuă, iar cei implicați beneficiază de prezumția de nevinovăție, până se vor găsi dovezi clare.

În cursul zilei de luni, 8 septembrie, Alexandru Bălan a fost reținut în România și adus cu mandat de aducere într-un dosar de trădare prin transmitere de informații secrete de stat. Ancheta bărbatului de 47 de ani a fost coordonată la nivel transfrontalier prin intermediul Eurojust.

SRI și DIICOT au precizat că acesta ar fi divulgat secrete de stat către ofițeri ai Comitetului Securității de Stat (KGB) al Belarusului încă de anul trecut. Instituțiile mai spun despre fostul adjunct al directorului SIS că aceste informații ar fi pus în pericol securitatea națională.

În perioada 2024-2025, SRI și DIICOT anunță că au existat două întâlniri la Budapesta în cadrul cărora există suspiciuni privind efectuarea de plăți și transmiterea de instrucțiuni.

Conform unor surse din Republica Moldova, Alexandru Bălan ar fi fost unul dintre „băieții promovați de Vlad Plahotniuc”.

În martie 2016, Alexandru Bălan a fost numit adjunct al SIS prin decretul președintelui Nicolae Timofti. La acea vreme, Guvernul era condus de Pavel Filip, iar Partidul Democrat, aflat sub influența politică a lui Plahotniuc, controla majoritatea parlamentară.

Din acest punct de vedere, mandatele și numirile din domeniul securității s-au desfășurat într-un ecosistem politic în care influența lui Plahotniuc era dominantă, afectând atât agenda guvernamentală, cât și numirile la conducerea instituțiilor.