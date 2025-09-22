Tipografia Global Print certificată ESG – un nou reper al sustenabilității în industria tipografică

Tipografia Global Print, una dintre cele mai importante tipografii din România, marchează o premieră națională obținând certificarea ESG – Environmental, Social & Governance. Această realizare poziționează compania ca un model de bune practici în industria tipografică și în domeniul producției de standuri POSM sustenabile.

ESG este un cadru de evaluare care măsoară angajamentul unei companii față de protejarea mediului, responsabilitatea socială și guvernanța corporativă. Pentru investitori, parteneri și clienți, ESG reprezintă un semnal clar că o companie este orientată spre viitor și dezvoltare durabilă. Certificarea ESG obținută de Global Print este emisă de SYNESGY și se bazează pe criterii obiective și audituri externe riguroase.

Tipografia Global Print s-a remarcat în ultimii ani prin investiții semnificative în eficiența energetică, digitalizarea proceselor și utilizarea de materii prime ecologice. Standurile POSM (Point of Sale Materials) produse de companie – precum floor display-urile, chep display-urile sau insulele de expunere – sunt realizate din carton certificat FSC, cu cerneală ecologică și materiale reciclabile.

Toate detaliile despre serviciile de producție standuri POSM oferite de Tipografia Global Print pot fi consultate aici: https://www.tipografia-global-print.ro/productie-standuri-posm-pop-floor-chep-display-carton-print-trade-marketing

Obținerea acestei certificări a fost rezultatul unui proces îndelungat, ce a inclus:

– utilizarea de echipamente moderne, cu consum redus;

– implementarea unui sistem CRM pentru trasabilitate și transparență;

– optimizarea fluxurilor de producție;

– utilizarea de energie verde.

Scorul ESG obținut: 85 din 100 – un nivel de excelență pentru sectorul de activitate.

Pe lângă componenta de mediu, Tipografia Global Print se implică activ în:

– promovarea egalității de șanse;

– susținerea inițiativelor culturale și educaționale;

– respectarea normelor internaționale de protecție a datelor (GDPR);

– transparență și etică în decizii.

Companiile care aleg să colaboreze cu Tipografia Global Print beneficiază de:

– o linie de producție responsabilă și sustenabilă;

– soluții personalizate de display POSM și nu numai;

– aliniere la standarde ESG internaționale – un avantaj competitiv real;

– încredere în parteneriatul pe termen lung.

Tipografia Global Print nu se oprește aici. Compania și-a propus îmbunătățirea scorului ESG prin investiții continue și extinderea gamei de produse sustenabile. Certificarea ESG este atât o recunoaștere, cât și o responsabilitate asumată – aceea de a contribui la un viitor mai etic și mai verde pentru industria tipografică.

Certificatul oficial poate fi consultat aici: https://www.tipografia-global-print.ro/wp-content/uploads/2025/05/GLOBAL-PRINT-BDV-Certificare-oficiala-ESG-2025.pdf

Contact Tipografia Global Print:

office@globalprint.ro | 0755.808.909

Șoseaua Progresului nr. 51, București

https://largeformat.globalprint.ro/ | https://www.tipografia-global-print.ro/

„Articol publicat la initiativa Global Print „