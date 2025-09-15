Nu este deloc liniște în familia lui Gheorghe Dincă, bărbatul condamnat la 30 de ani de închisoare în dosarul Caracal. Nepotul lui Dincă a fost reținut luni, 15 septembrie, de către polițiștii din Arad. În acest moment, el se află în arestul IPJ Arad.

Nepotul lui Dincă a fost prins după ce a furat un troller din Gara Arad, incident care a degenerat, bărbatul devenind violent. Surse apropiate anchetei au declarat că polițiștii de la Transporturi Arad au fost alertați de mai mulți martori care au observat cum bărbatul a sustras un bagaj din zona caselor de bilete.

După furt, acesta a mers pe platoul stației CFR, unde a fost prins de către agenții de pază chemați la fața locului. În acel moment, nepotul lui Gheorghe Dincă a devenit extrem de agresiv, a tulburat ordinea publică și a adresat amenințări personalului de securitate, motiv pentru care s-a recurs la folosirea spray-ului lacrimogen, au transmis surse apropiate de acest caz.

La sosirea echipajelor de poliție, bărbatul a încercat să fugă, dar a fost urmărit, imobilizat și încătușat la circa 150 de metri de gară. Prejudiciul, estimat la aproximativ 1.000 de lei, a fost recuperat integral.

„La observarea poliţiştilor din cadrul SJPT Arad, autorul a fugit, fiind imobilizat şi încătuşat la aproximativ 150 de metri de staţia CF Arad”, au transmis sursele citate.

Autorul furtului este nepotul lui Gheorghe Dincă, condamnat în 2022 la închisoare pe viață pentru răpirea, sechestrarea, violul și uciderea adolescentelor Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu în vara anului 2019.

Reamintim că, în luna mai 2023, Curtea de Apel Craiova a dat sentința definitivă în dosarul „Caracal”. Verdictul a venit la patru ani după dispariția Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu, două adolescente din Caracal, și după o anchetă marcată de bâlbe și demiteri în lanț.

Gheorghe Dincă, principalul suspect, a fost condamnat la 30 de ani de închisoare pentru omor calificat și trafic de persoane – pedeapsa maximă aplicabilă în cazul persoanelor de peste 65 de ani. Complicele său, Ștefan Risipițeanu, a primit 12 ani de închisoare pentru viol, pedeapsă majorată cu cinci ani față de cea stabilită inițial de Tribunalul Olt.

Faptele au avut loc în vara anului 2019. Pe 24 iulie, Alexandra Măceșanu, o adolescentă de 15 ani, nu a mai ajuns acasă din Craiova. A doua zi, fata a sunat de trei ori la 112, anunțând că a fost răpită, sechestrată într-o casă din Caracal și cerând disperată ajutor. Intervenția autorităților a întârziat aproape 24 de ore, iar când polițiștii au intrat în locuința lui Dincă, au găsit doar rămășițe calcinate într-un butoi.

Ancheta a fost preluată de DIICOT după ce s-a descoperit că și Luiza Melencu, o altă adolescentă dispărută cu câteva luni înainte, urcase în aceeași mașină de ocazie ca Alexandra. Dincă a mărturisit inițial că le-a ucis pe ambele fete și le-a incinerat, dar ulterior și-a schimbat declarațiile, susținând că Luiza ar fi fost luată de alte persoane. Familiile fetelor nu sunt nici acum convinse că cele două sunt moarte, considerând că au căzut de fapt pradă unei rețele de trafic de persoane.

Cazul a declanșat o criză instituțională: au fost demiși șefii Poliției Olt și Caracal, prefectul și subprefectul județului, iar ministrul de Interne și-a dat demisia după ce l-a eliberat din funcție pe șeful Poliției Române.

Pe lângă condamnarea la închisoare, instanța l-a obligat pe Gheorghe Dincă să plătească 500.000 de euro daune morale mamei Alexandrei, 100.000 de euro familiei Luizei Melencu și alte despăgubiri, precum și cheltuieli judiciare în valoare de 750.000 de lei.