Viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu, a spus că Republica Moldova trebuie să ajungă treptat la un nivel economic comparabil cu cel din Uniunea Europeană pentru a putea face față problemelor mari legate de securitate și geopolitică.

Prezent la conferința „New Technology for Old Markets” de la Chișinău, acesta a spus că Banca Națională a României sprijină constant Banca Națională a Republicii Moldova pentru a deveni mai puternică.

Potrivit spuselor sale, obiectivele principale pentru Republica Moldova sunt: menținerea stabilității financiare, modernizarea sistemului bancar și adaptarea legilor la regulile Uniunii Europene. El a spus că parteneriatul dintre cele două bănci centrale este un exemplu de colaborare bună.

Oficialul a reamintit că și România, acum 20 de ani, a trecut prin același proces de aderare la UE și că acest pas a adus dezvoltare economică și socială. El a menționat că și autoritățile din Republica Moldova fac progrese reale pentru a grăbi aderarea și a transmis felicitări pentru reușitele obținute.

Cosmin Marinescu a adăugat că România și Republica Moldova au colaborat mereu strâns, mai ales în momente de criză, și a dat exemplu ajutorul oferit în domeniul energiei, în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

„Procesul de aderare la UE este definit de o problemă fundamentală: convergența economică. Republica Moldova trebuie să atingă treptat acest obiectiv pentru a face față cu succes provocărilor majore geopolitice și de securitate (…) BNR este un susţinător dedicat al BNM în angajamentul său deplin de a-și întări capacitatea instituţională și de a-și îndeplini mandatul. Printre prioritățile esențiale se numără: consolidarea stabilității financiare a țării, modernizarea infrastructurii bancare și armonizarea legislației cu standardele UE. Şi aici, cooperarea bilaterală dintre BNR și BNM este un model despre cum expertiza și viziunea împărtășite ne fac mai bine pregătiți pentru schimbări. În urmă cu două decenii, România a pornit în cel mai important proiect naţional din istoria recentă: aderarea la Uniunea Europeană. Dezvoltarea economică și socială a României a fost definită de atingerea acestui obiectiv vizionar. Acum, autoritățile din Republica Moldova fac eforturi reale pentru accelerarea aderării țării la UE. Transmitem cele mai sincere felicitări pentru progresul semnificativ realizat în atingerea acestui obiectiv național. Țările noastre au colaborat întotdeauna îndeaproape, mai ales în perioade de criză. În situații geopolitice dificile, am demonstrat că suntem parteneri de încredere. Ca fost consilier economic extern al preşedintelui României timp de zece ani, am fost implicat în numeroase proiecte de asistență și cooperare cu Republica Moldova. În ultimii ani, România şi-a împărţit resursele energetice cu Republica Moldova în contextul crizei generate de războiul injust al Rusiei împotriva Ucrainei.”

Marinescu a spus că BNR oferă în mod constant și consecvent sprijin profesional și instituțional BNM. El a explicat că BNM are un rol important în pregătirea Republici Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană, adaptând regulile și activitățile sale la legislația UE.

Acesta a dat asigurări că sprijinul BNR este continuu și că legătura dintre cele două instituții nu este doar simbolică, ci una profundă și solidă.