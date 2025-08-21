Avocatul Adrian Toni Neacșu a explicat joi că, în 2020, Curtea Constituțională a respins o propunere de interzicere a cumulului pensie-salariu în sectorul public, constatând că, din sursele oficiale, existau 88.134 de salariați care cumulau pensia cu salariul. El a spus că nu are motive să creadă că acest număr a scăzut între timp, dimpotrivă, majoritatea fiind beneficiari de pensii militare (MAI, MAPN, servicii de informații), care ies la pensie la vârste tinere.

Neacșu a arătat că, în cadrul dezbaterilor actuale, Guvernul Bolojan a lansat cifra de numai 10.000 de persoane, care este însă incompletă, deoarece include doar cumularzii din ministerele sau autoritățile publice centrale. El a dat exemple concrete: în MAPN existau la începutul anului 1.253 de cumularzi, iar la Camera Deputaților 16 persoane.

Avocatul a menționat cazul lui Lucian Pahontu, fostul și actualul director al SPP, care a fost pensionat și trecut în rezervă pe 2 noiembrie 2024, dar a fost numit în continuare director civil al SPP, cumulând astfel pensia cu salariul.

„Până când nu va exista o propunere legislativă care să rezolve această situație flagranta Guvernul nu va face altceva decât să arunce praf in ochi și să bulverseze pensionarii obișnuiți care s-au angajat din nou pe bază de concurs in posturi contractuale din sectorul public”, a scris avocatul, joi, pe contul său de Facebook.

Guvernul Bolojan pregătește o ordonanță prin care angajații de la stat nu vor mai putea să primească simultan pensia și salariul. Cei care au vârsta de pensionare vor putea să continue să lucreze, fie la stat, fie în privat, până la 70 de ani, dacă renunță la pensie. Măsura se va aplica și militarilor și foștilor polițiști, fără excepții, și va intra în vigoare imediat.

Scopul este să se reducă privilegiile și să se încurajeze munca, iar cheltuielile statului cu persoanele care nu lucrează să scadă. De asemenea, se dorește ca pensiile și salariile plătite de stat să fie corelate cu munca efectiv depusă. Prin urmare, s-a propus ca pensia și salariul să nu mai poată fi cumulate.

Pentru magistrați, condițiile de pensionare vor fi mai stricte: în loc de 25 de ani de activitate pentru pensionarea anticipată, va fi nevoie de cel puțin 35 de ani, iar pensia nu va putea depăși 70% din salariul net din ultima lună. Aceste măsuri se vor aplica treptat, în funcție de numărul de persoane care vor ieși la pensie în anii următori.

Se va păstra o perioadă de tranziție pentru a nu afecta sistemul vechi, iar trecerea la noul sistem va fi mai rapidă decât până acum. Proiectul nu vizează pensiile polițiștilor sau militarilor, dar regula privind necomularea pensiei cu salariul se va aplica și lor. Persoanele care se reangajează după pensionare vor trebui să aleagă între pensie și salariu.

Scopul este ca locurile de muncă să fie eliberate pentru tineri, astfel încât să nu fie nevoie ca aceștia să stea șomeri în timp ce alții cumulează pensie și salariu. Proiectul este încă în consultare publică, deci unele detalii pot fi modificate înainte de varianta finală.