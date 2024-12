Din acest sezon, formatul din Europa League s-a schimbat și este identic cu cel din Champions League. Echipele sunt împărțite într-o ligă, iar ocupantele primelor 8 locuri își asigură calificarea directă în optimi. Cele de pe locurile 9-24 la finalul ligii joacă meciuri de baraj pentru calificarea în optimi. Celelalte echipe părăsesc competiția.

După disputarea primelor 5 etape, FCSB se află într-o poziție foarte bună. Este pe locul 10, cu 10 puncte, la egalitate cu ocupantele locurilor 6-9. Le-a învins până acum pe RFS, PAOK, Midtjylland, a remizat cu Olympiakos, în timp ce singurul eșec a fost suferit contra lui Rangers.

Conform calculelor făcute de specialiști, FCSB are în proporție de 99% asigurat locul în barajul pentru optimi, însă își propune mai mult. Un succes pe terenul lui Hoffenheim nu ar fi imposibil, dacă ne uităm că nemții au trei înfrângeri și o remiză în ultimele patru partide. Nici în Europa League nu stau mai bine și sunt pe locul 25, cu 5 puncte acumulate. Se discută tot mai des de demiterea antrenorului chiar.

FCSB poate să profite de gafele din apărarea nemților, deși pe teren nu se va afla golgheterul Daniel Bîrligea, suspendat. O eventuală victorie a lui FCSB pe terenul lui Hoffenheim este cotată cu 7.00 la pariuri online. Egalul are cota 4.90, în timp ce victoria gazdelor are cota 1.45. Se anunță un meci de care pe care, dar FCSB a arătat în acest sezon că este capabilă să joace cu orice adversar de la egal la egal.

Borussia Dortmund – FC Barcelona: Spectacol la el acasă

Borussia Dortmund și FC Barcelona sunt două dintre cele mai spectaculoase echipe din Europa, astfel că ne putem aștepta la un meci cu multe goluri. Cele două echipe se întâlnesc miercuri, de la ora 22:00, în Champions League. Ambele echipe au confirmat până acum în Champions League, astfel că avem motive serioase să anticipăm un meci tare.

În clasamentul din Champions League, Borussia Dortmund și FC Barcelona împart locurile 3 și 4, ambele având câte 12 puncte. Liverpool este pe primul loc în clasament, cu 15 puncte. Cine va câștiga va lua o opțiune serioasă pentru calificarea directă în optimi, astfel că putem anticipa un meci deschis.

FC Barcelona nu a pierdut niciodată în 4 întâlniri cu Borussia Dortmund, în timp ce pentru Robert Lewandowski acest meci va fi special. A jucat la Dortmund între 2010 și 2014, iar apoi s-a transferat la Bayern München. Pentru bavarezi a dat 27 de goluri în 26 de meciuri în poarta lui Dortmund.

În viziunea operatorilor de pariuri online, FC Barcelona are un ușor avantaj, iar cota oferită pentru o victorie este 2.14. Egalul are cota 4.10, iar succesul lui Dortmund are 3.05.

Rangers – Tottenham: Ianis Hagi ratează întâlnirea cu Radu Drăgușin

Rangers și Tottenham se vor duela joi, de la ora 22:00, în Europa League, dar pe teren nu se va afla Ianis Hagi, care nu are drept de joc în cupele europene. În schimb, Radu Drăgușin ar putea fi titular.

Este unul dintre cele mai interesante meciuri de joi, în care Tottenham pornește cu prima șansă și are nevoie de victorie pentru a-și reveni din punct de vedere moral în urma eșecului cu Chelsea. La pariuri, Tottenham are cota 1.97 să câștige, egalul are 3.95, iar succesul lui Rangers are 3.60.