FCSB continuă parcursul impresionant din Europa League, înregistrând o victorie spectaculoasă cu scorul de 3-2 pe terenul lui Qarabag. Cu această reușită, echipa a adunat 14 puncte după primele 7 meciuri din faza grupelor, ocupând locul 6 în clasament, și având șanse reale de calificare directă în optimile competiției.

Victoria din Azerbaidjan a adus un bonus de 450.000 de euro din partea UEFA, sumă alocată pentru fiecare succes în faza grupelor Europa League. În total, FCSB a acumulat 8,745 milioane de euro în această ediție a competiției, veniturile fiind distribuite astfel:

Ultima etapă din faza grupelor Europa League programează o confruntare de gală pentru FCSB, împotriva lui Manchester United, pe 30 ianuarie, pe Arena Națională, de la ora 22:00. Rezultatul acestui meci va decide dacă echipa va obține calificarea directă în optimile de finală.

Scenariile pentru calificare sunt următoarele:

Deși încântat de rezultatul financiar și sportiv, Gigi Becali s-a arătat nemulțumit de prestația echipei în meciul cu Qarabag.

„La meciul ăsta eu nu am ce comenta. Ce să comentez? Dumnezeu a făcut. Am avut 3 cornere, 3 goluri. Mingea a stat numai la ei. E adevărat că n-au avut ocazii, noi am stat bine în apărare. Ne-am apărat încontinuu. Nu poți să te lauzi cu meciul ăsta. Te lauzi doar cu rezultatul.

Eu n-am văzut niciodată echipa noastră dominată în așa hal. Poate au făcut oamenii magie, știu eu? Avem jucători, singurul care a rămas a fost Bîrligea, dar e obosit. O să facem în așa fel încât să avem jucătorii de bază în meciul cu Manchester United. Nu e vorba numai de rezultat, joci acasă, s-au vândut toate biletele”, a declarat Becali, potrivit Fanatik.