Veteranul Ion Vasile Banu, colonel în rezervă, fusese decorat la 1 decembrie 2025 cu Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler. Cu acel prilej, președintele Nicușor Dan transmitea că veteranul reprezintă un simbol al dragostei de țară și că distincția are o valoare simbolică pentru întreaga generație de militari care au participat la război.

Șeful statului afirma atunci că România are o datorie morală de a-i cinsti pe cei care au luptat pentru idealurile de libertate și că, datorită sacrificiilor lor, țara trăiește astăzi într-un cadru democratic și european.

„La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esenţa a ceea ce înseamnă dragostea de ţară”, argumenta preşedintele Nicușor Dan în mesajul de la 1 decembrie, precizând că este un gest simbolic, prin care aducem un omagiu întregii generaţii de eroi care au scris cu sângele lor destinul ţării noastre. „Suntem şi vom rămâne datori să îi cinstim pe cei care au apărat cu preţul vieţii idealurile noastre de libertate, iar datorită lor trăim astăzi într-o Românie liberă, demnă, democratică şi europeană”, scria președintele.

După anunțul decesului, Asociația Cultul Eroilor Dâmbovița a transmis un mesaj în memoria veteranului. Vicepreședintele asociației, Nicolae Posta, a rememorat prima întâlnire cu acesta, din anul 2017, descriind modul în care Ion Vasile Banu a devenit un invitat constant al manifestărilor militare și omagiale organizate de Garnizoana Târgoviște și de autoritățile locale.

Potrivit acestuia, veteranul era cunoscut pentru poveștile sale și pentru prezența activă la evenimente publice, fiind perceput ca o figură reprezentativă pentru memoria militară a zonei.

Ion Vasile Banu fusese declarat Cetățean de Onoare al comunei Glodeni la 1 decembrie 2018, în contextul aniversării Centenarului Marii Uniri. Distincția a avut o semnificație simbolică, având în vedere că veteranul se născuse cu câteva luni înainte de Adunarea de la Alba Iulia.

Decorarea lui Ion Vasile Banu a fost urmată de reacții critice din partea mai multor istorici și cercetători, care au atras atenția asupra rolului Regimentului 89 Infanterie în campaniile din Est. Aceștia au susținut că unitatea a fost implicată în masacrele comise în 1941, inclusiv în operațiunile de la Odesa, desfășurate sub autoritatea mareșalului Ion Antonescu.

Potrivit documentelor consultate de televiziunea publică, un jurnal de operațiuni aflat în arhiva Institutul Național pentru Studierea Holocaustului Elie Wiesel arată că Regimentul 89 Infanterie a fost implicat și în Pogromul de la Iași din 1941, eveniment soldat cu uciderea a peste 13.000 de evrei.