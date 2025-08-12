Cristiano Ronaldo nu a făcut compromisuri atunci când a decis să o ceară în căsătorie pe Georgina Rodriguez. Starul portughez a ales un inel de logodnă care a atras atenția imediat, atât prin valoare, cât și prin design.

Potrivit presei internaționale, bijuteria are în jur de 15 carate și este evaluată la peste un milion de euro, în unele surse fiind estimată chiar la cinci milioane de euro.

„Inelul, estimat de experții în bijuterii la o valoare de peste un milion de dolari și care depășește probabil 10-15 carate, este la fel de spectaculos pe cât te-ai aștepta pentru unul dintre cele mai faimoase cupluri din lume. Dimensiunea și măiestria sa au atras imediat atenția, dar zâmbetul radiant al Georginei și semnificația postării au pecetluit confirmarea”, conform publicației Marca.

Rivalitatea cu alte bijuterii celebre nu a întârziat să fie menționată. Se spune că inelul primit de Georgina poate fi comparat cu cel al soției miliardarului Jeff Bezos, ambele fiind în topul celor mai costisitoare piese de logodnă din lume.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez formează un cuplu din 2016, iar relația lor a trecut prin numeroase etape importante. Cei doi au împreună două fiice – Alana Martina, născută în 2017, și Bella Esmeralda, venită pe lume în 2022. În plus, Georgina se ocupă și de ceilalți trei copii ai fotbalistului: Cristiano Jr., Eva și Mateo.

De-a lungul timpului, s-a spus că povestea lor a început într-un magazin de lux din Madrid, acolo unde Georgina lucra, iar Cristiano ar fi intrat ca simplu client.

„Au vrut să vândă povestea că el a văzut-o pe ea în magazin, că s-a îndrăgostit și că s-a întors în magazin pentru a o invita în oraș, dar totul este o mare minciună. Ei s-au cunoscut la Opium (n.r. club de noapte din Madrid) și toată lumea știe asta. Echipa de marketing a lui Ronaldo a venit cu jobul ăsta pentru Georgina, pentru a-i spăla imaginea”, a declarat Pablo Boone, citat de Sport.es.

Indiferent de început, relația lor a rezistat timp de aproape un deceniu, iar momentul logodnei a fost confirmat oficial pe Instagram de Georgina. Postarea a venit cu un mesaj emoționant:

„Da, o fac. În viața asta și în toate viețile mele”.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

Cererea în căsătorie a fost un eveniment așteptat de milioane de fani din întreaga lume. La 40 de ani, Cristiano Ronaldo traversează o perioadă excelentă atât pe teren, cât și în viața personală.

Fotbalistul este în continuare unul dintre cei mai apreciați sportivi ai momentului, iar gestul său romantic a fost intens comentat în presa internațională.

Publicațiile din Spania au subliniat că bijuteria nu este doar o dovadă a dragostei, ci și un simbol al statutului. Valoarea sa uriașă, combinată cu raritatea diamantului, face din acest inel unul dintre cele mai exclusiviste din lume.

Mutarea lui Cristiano Ronaldo la clubul Al-Nassr, în Arabia Saudită, a venit și cu provocări legate de viața privată. Legile din această țară interzic ca doi parteneri să locuiască împreună fără să fie căsătoriți. Acest lucru a stârnit critici la adresa cuplului, însă realitatea din teren pare mai relaxată.

„Chiar dacă în Arabia Saudită este încă interzis ca un cuplu să locuiască împreună în afara căsătoriei, autoritățile au început să închidă ochii în ultima vreme. În prezent, în ceea ce privește rezidenții străini, autoritățile saudite nu se mai implică, deși legea interzice ca un cuplu necăsătorit să locuiască împreună”, a declarat un avocat saudit pentru Mundo Deportivo.

Odată cu logodna, Cristiano și Georgina sunt oficial recunoscuți ca viitori soți, lucru care le simplifică situația în această țară. Momentul vine după o perioadă de speculații și întrebări legate de planurile lor pe termen lung.

Fiecare etapă a relației dintre Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez a fost urmărită atent de fani și de presă. Aparițiile lor publice, vacanțele luxoase și gesturile romantice au făcut înconjurul lumii.

Logodna și bijuteria spectaculoasă primită de Georgina au adăugat un nou capitol în povestea lor, consolidând imaginea de cuplu puternic și unit.