Potrivit surselor internaționale, Portugalia va introduce în curând o nouă monedă dedicată fotbalistului Cristiano Ronaldo. Această ediție limitată va avea curs legal în Portugalia și va prezenta bustul lui Ronaldo într-un design rotund cu margini netede. Pe partea stângă a monedei va fi inclus brandul său, CR7.

Conform Sportskeeda, Cristiano Ronaldo este liderul absolut în topul marcatorilor internaționali masculini, cu 132 de goluri pentru naționala sa. În 2016, a condus Portugalia la un succes istoric, iar în 2019 a câștigat UEFA Nations League. Pentru a-i onora realizările, Portugalia va lansa o monedă dedicată, cu o valoare nominală de 7 euro.

Portugal will launch 7 Euro Coin to honour one of the Greatest Footballer Cristiano Ronaldo 🇵🇹 🐐 pic.twitter.com/1CGtAblUDv

— Football Factly (@FootballFactly) September 12, 2024