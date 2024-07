Euro 2024. Zi fără surprize. Portugalia și Franța s-au calificat. CR7: E ultimul Campionat European

CR7 a executat lovitura de pedeapsă acordată de arbitrul Daniele Orsato, în prelungirile meciului din optimile Euro 2024, după un fault asupra lui Diogo Jota, însă șutul său a fost parat de Jan Oblak.

După ce a văzut că portarul sloven i-a respins mingea în corner, șutată de la punctul cu var, Cristiano Ronaldo s-a luat cu mâinile de cap. Câteva zeci de secunde mai târziu, Daniele Orsato a fluierat finalul primei părți a prelungirilor, iar Cristiano Ronaldo a oferit imaginile EURO 2024: a fost filmat plângând în hohote la marginea terenului.

„Tristețea inițială și apoi bucuria finală. Asta aduce fotbalul. Momente inexplicabile, acestea s-au întâmplat azi. Am avut ocazia să aduc echipa în avantaj, dar nu am reușit. Trebuie să revăd execuția de la penalty, nu știu dacă am tras bine sau prost. Nu am ratat o singură dată în timpul anului și acum, când colegii au avut cea mai mare nevoie, la Euro, Oblak a apărat.

Am traversat sentimente de bucurie și de tristețe, cel mai important lucru este, totuși, să te bucuri de calificare. Portugalia a meritat să învingă, chiar în 90 de minute, pentru că am avut mai multe ocazii, iar Slovenia a petrecut tot meciul apărându-se”, a declarat Cristiano Ronaldo.

„Acesta este ultimul meu Campionat European, cu siguranță. Dar nu sunt afectat de asta, sunt condus de entuziasm în continuare. Îmi pare rău pentru fani, voi da mereu tot ce am mai bun pentru acest tricou, indiferent dacă ratez sau nu. Și voi face asta toată viața. Trebuie să-ți asumi responsabilitatea!”, a mai afirmat Cristiano Ronaldo.

Meciul s-a decis până la urmă la loviturile de departajare și, surprinzător sau nu, Cristiano Ronaldo a executat primul de la portughezi și a reușit să transforme.