Euro 2024. Au marcat Bernardo Silva ’21, Samet Akaydin ’28 (autogol) şi Bruno Fernandes ’56. La autogolul lui Akaydiin, jucătorul turc a încercat să-i paseze mingea portarului, însă fără să verifice poziția acestuia. Portarul era ieșit din poartă, astfel că nu a reușit să prindă mingea.

Pe parcursul partidei au pătruns pe teren câţiva suporteri. Un copil, s-a fotografiat cu Cristiano Ronaldo.

This young pitch invader just took a selfie with Cristiano Ronaldo🔝#TURPOR #PORTUR #EURO2024 #EURO #Turkey #Portugal #TURKİYE

pic.twitter.com/QeOGvuaxqz

— Euro 2024 Out Of Context (@Euro24Ooc) June 22, 2024