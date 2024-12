Marele câștigător la Globe Soccer Awards

Vinicius Jr., internaționalul brazilian al echipei Real Madrid, a fost marele câștigător al serii la ediția din 2024 a Globe Soccer Awards, desfășurată vineri seara în Palm Jumeirah, Dubai. Într-o atmosferă strălucitoare, presărată cu cele mai mari nume ale fotbalului mondial, Vinicius a încheiat un an de excepție cu un premiu important: cel mai bun jucător al anului. Este al doilea premiu major pe care îl câștigă în decurs de câteva luni, după ce în trecut obținuse și trofeul The Best FIFA.

În 2024, Vinicius Jr. a continuat să impresioneze pe teren, reușind să înscrie 24 de goluri și să ofere 11 pase decisive în 39 de meciuri disputate pentru Real Madrid, în toate competițiile. Contribuțiile sale au fost esențiale în câștigarea dublului La Liga și Liga Campionilor, confirmându-și statutul de unul dintre cei mai buni jucători ai momentului. La aceeași gală, Vinicius a primit și premiul pentru cel mai bun atacant al anului, o distincție care a subliniat impactul său major în ofensiva madrilenilor.

Cristiano Ronaldo a făcut senzație

În ceea ce-l privește pe Cristiano Ronaldo, rivalul lui Vinicius în lupta pentru supremația globală, portughezul a continuat să facă senzație, de data aceasta în Orientul Mijlociu. După transferul său la Al-Nassr la începutul anului 2023, Ronaldo a continuat să înscrie goluri într-un ritm impresionant. În sezonul 2023-2024, a marcat 44 de goluri și a oferit 13 pase decisive în 45 de apariții, performanță ce i-a adus două premii importante: cel mai bun jucător din Orientul Mijlociu și cel mai bun marcator al tuturor timpurilor. La 39 de ani, Ronaldo rămâne un exemplu de performanță și longevitate în fotbal.

Alte premii importante au fost acordate la gală, iar Real Madrid a dominat competiția. Jude Bellingham, de la aceeași echipă, a fost desemnat cel mai bun mijlocaș al anului, iar Ancelotti a fost ales cel mai bun antrenor. La capitolul cluburi, Real Madrid a câștigat titlul de cel mai bun club masculin, în timp ce Barcelona a fost recunoscută drept cel mai bun club feminin.

Printre celelalte distincții acordate, Aitana Bonmati de la Barcelona a fost desemnată cea mai bună jucătoare, iar tânărul Lamine Yamal (Barcelona) a primit premiul pentru cel mai bun jucător în ascensiune. În plus, premii speciale pentru carieră au fost oferite unor legende ale fotbalului, precum Neymar Jr., Thibaut Courtois, Rio Ferdinand, Florentino Pérez și Alessandro Del Piero.

Astfel, gala de la Dubai a celebrat excelența în fotbal, recunoscând atât performanțele individuale, cât și realizările colective din ultimele 12 luni.