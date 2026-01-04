Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis pe contul său de Telegram că, în această săptămână, Rusia a folosit peste 1.070 de bombe ghidate, aproape 1.000 de drone de atac și șase rachete împotriva Ucrainei. Liderul de la Kiev a subliniat importanța menținerii sprijinului partenerilor internaționali și a unei asistențe continue pentru consolidarea apărării țării, precizând că amenințarea la viața civililor și militarilor ucraineni rămâne practic zilnică din cauza atacurilor rusești.

„Rusia a lansat săptămâna aceasta peste 1.070 de bombe ghidate, aproape 1.000 de drone de atac şi şase rachete împotriva Ucrainei”, a scris Zelenski pe contul său de Telegram. „Pentru Ucraina, este foarte important ca sprijinul partenerilor noştri să continue. Contăm pe o asistenţă constantă pentru consolidarea apărării noastre”, întrucât „practic în fiecare zi există o ameninţare la adresa vieţii în Ucraina din cauza atacurilor ruseşti”, a adăugat Zelenski.

Președintele ucrainean a subliniat că stabilitatea și predictibilitatea ajutorului acordat Ucrainei sunt factori esențiali care ar putea determina Moscova să aleagă calea diplomației. Zelenski a evidențiat totodată că Kievul beneficiază de sprijinul constant al partenerilor săi internaționali în relația cu Rusia.

„Contăm pe mai multă asistenţă în materie de apărare şi sprijin pentru a pregăti documentele privind garanţiile de securitate ale SUA, Europei şi partenerilor din Coaliţia Voinţei”, a subliniat Zelenski.

Forțele aeriene ucrainene au raportat că, în noaptea de sâmbătă spre duminică, au doborât 39 de drone rusești care au vizat teritoriul Ucrainei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski intenționează să-l schimbe pe Vasil Maliuk din funcția de șef al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), principala agenție de contrainformații a statului, ca parte a unei remanieri guvernamentale mai largi, potrivit POLITICO.

Remanierea survine după ce doi dintre liderii serviciilor de informații, Kirilo Budanov și Oleg Ivașcenko, au fost mutați în noi funcții. Budanov a preluat conducerea biroului președintelui Volodimir Zelenski, iar Oleg Ivașcenko a fost numit șef al serviciului de informații militare HUR.

„Există încercări de a-l înlătura pe Maliuk , dar încă nu s-a decis nimic”, a declarat un oficial ucrainean pentru POLITICO sâmbătă. „Discuțiile sunt încă în desfășurare. Dar dacă Maliuk pleacă din SBU, acest lucru va slăbi serios capacitatea Ucrainei de a se proteja”, a adăugat sursa citată. „Maliuk este la locul lui, iar rezultatele serviciului de securitate dovedesc acest lucru. El a fost cel care a transformat SBU într-un serviciu special eficient, care desfășoară operațiuni speciale unice și oferă Ucrainei «cărți» puternice la masa negocierilor”, a declarat oficialul.

Într-o sesiune cu jurnaliștii sâmbătă seara, președintele Zelenski a abordat situația lui Maliuk, afirmând că respectă pe toată lumea, dar intenționează să implementeze schimbări în blocul de apărare conform planurilor sale.

Maliuk, în vârstă de 42 de ani, conduce Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) din 2023. În această perioadă, el a supravegheat mai multe asasinate de mare profil și operațiuni speciale îndrăznețe pe teritoriul Rusiei, inclusiv operațiunea „Pânza de Păianjen” din 2025, când dronele ucrainene au lovit bombardiere strategice rusești pe mai multe aerodromuri protejate, provocând pagube estimate la 7 miliarde de dolari pentru aviația militară a Rusiei.