Datele „anonime” nu mai sunt atât de sigure: ce riscuri ascunse ignoră companiile

Ani de zile, companiile au funcționat pe baza unei presupuneri considerate sigură: datele anonimizate reduc în mod semnificativ riscurile de expunere. Eliminarea numelor, adreselor de e-mail și a altor identificatori direcți era văzută ca o garanție suficientă că informațiile rămase nu mai pot duce la persoane concrete, relatează entrepreneur.

În timp, această premisă a început să fie pusă sub semnul întrebării. În prezent, pentru antreprenorii care își dezvoltă proiectele într-o economie bazată pe date, miza depășește zona de conformitate și intră în sfera riscului de afaceri și de încredere.

Multe companii consideră că seturile de date „curate”, inclusiv cele procesate prin metode de hash sau fără elemente de identificare personală, oferă un nivel suficient de protecție.

Din perspectivă de conformitate, aceste practici sunt privite ca măsuri adecvate pentru protejarea utilizatorilor. Totuși, datele nu mai funcționează izolat în sistemele digitale actuale. Ele circulă între platforme, furnizori și instrumente analitice, fiind completate constant de noi contexte.

În acest proces, informațiile aparent inofensive capătă valoare suplimentară atunci când sunt corelate. Chiar și elemente separate, precum istoricul de navigare sau datele de utilizare a dispozitivului, pot deveni relevante atunci când sunt analizate împreună. În acest mod, granița dintre date anonime și date identificabile devine tot mai greu de definit.

Studiile din domeniu au arătat că identificarea indivizilor poate fi posibilă chiar și fără date directe de identificare. Cercetători de la MIT și de la Universitatea Catolică din Louvain au analizat un set de date provenit de la 1,5 milioane de utilizatori de telefonie mobilă.

Concluzia a indicat că patru puncte de date spațio-temporale sunt suficiente pentru a identifica în mod unic 95% dintre persoane. Acest tip de rezultate sugerează că volume reduse de informații aparent banale pot duce la identificarea precisă a unui individ.

În practică, chiar și câteva înregistrări de locație pot fi suficiente pentru a separa o persoană dintr-un set de date foarte amplu. Realitatea evidențiată de aceste cercetări arată că datele considerate anonime pot fi mult mai sensibile decât se presupune.

Datele utilizatorilor nu rămân, de regulă, într-un singur sistem. Informațiile despre comportamentul de navigare, tranzacții sau locație sunt distribuite între mai multe platforme și servicii. Fiecare sursă oferă o piesă dintr-un tablou mai amplu, chiar dacă individual pare incompletă sau lipsită de relevanță.

Atunci când aceste fragmente sunt combinate, rezultatul poate deveni mult mai precis decât fiecare componentă în parte. Tipare de utilizare, istoricul achizițiilor și interacțiunile digitale pot contura profiluri detaliate. În acest context, ceea ce părea inițial anonim începe să capete structură identificabilă.

Reidentificarea nu mai este privită exclusiv ca o eroare de sistem sau ca rezultat al unor breșe de securitate. În multe situații, ea apare ca efect secundar al modului în care funcționează analiza de date. Aceleași mecanisme utilizate pentru personalizare sau predicții sunt concepute să conecteze semnale și să evidențieze tipare.

Activitatea digitală a unei persoane generează o amprentă comportamentală distinctă. Orele de interacțiune, locurile frecventate, dispozitivele utilizate și obiceiurile de consum contribuie la această amprentă. În anumite condiții, modelul rezultat poate funcționa ca un substitut al identității directe.

Pentru companiile aflate la început de drum, riscurile asociate percepției asupra datelor sunt mai dificil de gestionat decât pentru organizațiile mari. O problemă de încredere legată de confidențialitate poate afecta rapid relația cu utilizatorii, investitorii și partenerii. În practică, contează mai puțin definițiile tehnice ale anonimizării și mai mult modul în care este perceput nivelul de expunere.

Astfel de situații pot influența ritmul de creștere al unei afaceri și pot atrage atenția autorităților de reglementare. În unele cazuri, efectele se reflectă direct în imaginea de brand și în dinamica de atragere a clienților.