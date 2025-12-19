Mihaela Rădulescu este în doliu. Marilena Țiganu, profesoară de limba și literatura română la Piatra Neamț, a murit vineri, 19 decembrie 2025. Această veste vine la doar câteva luni după pierderea partenerului de viață al vedetei.

Potrivit unor surse apropiate familiei, sănătatea Marilenei Țiganu se deteriorase în ultimele zile. Fiica sa a revenit de urgență în România pentru a fi alături de mama sa în momentele critice. Prezența Mihaelei a fost constantă, arată sursele citate de BZI.ro, fiind însoțită de un membru al familiei pentru a o sprijini pe aceasta până în ultimele clipe.

Această pierdere marchează un alt episod dificil în viața vedetei, după evenimentele dramatice din luna iulie, când partenerul său de viață, Felix Baumgartner, a murit într-un accident de parapantă.

La doar câteva luni după tragedia care a afectat întreaga sa familie, Mihaela Rădulescu se confruntă cu o nouă pierdere emoțională. În luna iulie 2025, Felix Baumgartner, partenerul său de viață, și-a pierdut viața într-un incident de parapantă în Italia.

Sportivul, cunoscut la nivel internațional pentru saltul său istoric din stratosferă din 2012, avea 56 de ani în momentul decesului. Tragedia s-a petrecut în timpul unei curse cu parapanta la Porto Sant’Elpidio, lăsând în urmă un gol în viața personală a vedetei și în comunitatea sporturilor extreme.

Aceste evenimente recente subliniază dificultățile prin care trece Mihaela, care trebuie să gestioneze durerea pierderii celor dragi și să se adapteze la schimbările majore din viața sa personală. Familia și apropiații au jucat un rol central în sprijinirea vedetei în aceste momente dificile.

Relația dintre Mihaela Rădulescu și mama sa, Marilena Țiganu, a fost una apropiată, iar pierderea survine într-un context deja tensionat pentru vedetă. În ultimele săptămâni, Mihaela a fost aproape constant alături de mama sa, petrecând timp la spital și sprijinind-o în ultimele zile de viață.

Apropierea și atenția Mihaelei reflectă legătura puternică dintre mamă și fiică, precum și grija intensă pentru sănătatea și bunăstarea mamei sale. Aceste gesturi au fost esențiale pentru familie, oferind suport și stabilitate într-o perioadă de suferință.

Impactul emoțional al pierderii este evident, dar Mihaela continuă să fie sprijinită de cei din jur, care au fost prezenți în permanență pentru a o susține. În ciuda durerii, prezența familiei a ajutat la menținerea unui mediu în care vedeta poate să își exprime emoțiile și să treacă prin acest moment dificil.