Mihaela Rădulescu a povestit pe Instagram că primele două săptămâni după tragedie au fost extrem de dificile, timp în care nu a reușit să doarmă și a slăbit aproximativ 12 kilograme. În această perioadă, a fost nevoită să gestioneze singură numeroase aspecte legate de deces, inclusiv relația cu avocații, ancheta poliției, autopsiile și vizitele zilnice la morgă din Italia, unde se afla corpul lui Felix Baumgartner.

Vedeta a descris și ultimele momente petrecute alături de acesta înainte de tragedie, menționând că au avut o dimineață obișnuită, marcată de gesturi simple și momente de apropiere, înainte ca el să plece spre aerodrom. La scurt timp după plecare, viața acestuia s-a încheiat brusc, iar vedeta a rămas să gestioneze consecințele.

„I-am filmat întreaga dimineață din acea zi. Era într-o dispoziție extraordinară, am avut un mic dejun perfect, ne-am îmbrățișat, ne-am sărutat și am râs, ca de obicei, în drum spre aerodrom. I-am făcut cafeaua lui rece preferată, la pachet… Am primit ultimul «Te iubesc», cu zâmbetul lui incredibil, surprins pe cameră, chiar înainte de ultima decolare… O jumătate de oră mai târziu…”, a transmis Mihaela Rădulescu pe Instagram.

În mesajele sale, aceasta a afirmat că s-a simțit singură în fața tragediei, susținând că nu a primit sprijin din partea familiei lui Felix Baumgartner și a cercului său apropiat în acele momente critice. În contrast, a menționat că a primit ajutor din partea unor prieteni din Italia și a fratelui său, care a venit din România pentru a-i fi alături.

„În primele două săptămâni după tragedie, nu am putut dormi, am slăbit 12 kilograme, în timp ce a trebuit să mă ocup de avocați, de ancheta poliției, de două autopsii, de vizitele zilnice la morgă, în Italia, unde îmi petreceam fiecare seară alături de el. Gândul că era singur… și mort într-un nenorocit de frigider era… vă las pe voi să găsiți cuvântul. Am continuat să vorbesc cu el… Am funcționat timp de două săptămâni ca un robot, lăsată singură acolo de întreaga lui familie și de «cei mai buni» prieteni ai lui. Fiecare a gestionat această tragedie șocantă în felul său, știu… dar nimeni dintre cei care ar fi trebuit să fie acolo pentru el nu a venit sau nu mi-a scris măcar să mă întrebe dacă am nevoie de ajutor, bani sau sprijin…”, a mai transmis vedeta.

Vedeta a relatat și un moment dureros legat de transportul sicriului din Italia către Austria, drum în timpul căruia a urmărit constant vehiculul funerar, într-un parcurs de aproximativ 12 ore, experiență pe care a descris-o ca fiind extrem de dificilă emoțional.

„Am privit cum i-au sigilat sicriul cu șuruburi și ceară, am urmărit timp de 12 ore partea transparentă din spatele mașinii funerare, în care se afla sicriul lui Felix, conducând Jeep-ul nostru din Italia până în Austria”, a mai spus Mihaela Rădulescu.

În continuarea mesajului, Mihaela Rădulescu a răspuns unor reacții din mediul online, reiterând că nu a avut parte de sprijin din partea familiei lui Felix Baumgartner, contrar așteptărilor unor urmăritori. Aceasta a precizat că situația nu a fost una de tipul unei familii unite în fața tragediei, așa cum s-ar fi presupus.

De asemenea, vedeta a transmis că a păstrat aceste detalii pentru o perioadă îndelungată, menționând că nu a vorbit public timp de opt luni despre ceea ce s-a întâmplat. Declarațiile sale marchează o confesiune amplă despre perioada de doliu și despre modul în care a fost nevoită să facă față pierderii.