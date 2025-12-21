Sfârșitul anului 2025 aduce o grea încercare pentru Mihaela Rădulescu. Pe 19 decembrie, mama vedetei, Marilena Țiganu, a încetat din viață la Spitalul Elias din București, după o perioadă dificilă. Vestea vine la doar câteva luni după ce Mihaela Rădulescu și-a pierdut partenerul de viață, Felix Baumgartner, o succesiune de tragedii care a marcat profund familia.

În ultimele săptămâni, Mihaela Rădulescu a fost văzută mergând frecvent la spital, inclusiv în timpul nopții, dorind să fie aproape de mama sa până în ultimele clipe. Marilena Țiganu, cunoscută ca profesoară de limba și literatura română în Piatra Neamț, a fost nu doar sprijinul de bază al fiicei sale, ci și o prezență discretă și importantă în creșterea și educația nepotului Ayan.

Momentele de rămas-bun au avut loc la capela din Snagov, într-o atmosferă apăsătoare, plină de durere și reculegere. Familia și apropiații s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu, iar Mihaela Rădulescu, alături de fratele său, s-a ocupat personal ca toate detaliile ceremoniei de înmormântare, programată pentru 21 decembrie, să fie puse la punct.

Cei doi au aprins lumânări, au aranjat florile și au păstrat momente de liniște, departe de ochii publicului, într-un gest de profund respect și intimitate.

Copleșită de durere, Mihaela Rădulescu a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, mărturisind că mama sa nu suferea de o boală gravă, însă a fost profund afectată de suferințele trăite de fiica ei în ultimele luni. Vedeta a subliniat legătura puternică dintre mame și copii și modul în care durerea acestora este resimțită de două ori.

„Mama mea extraordinară nu era bolnavă, doar a suferit prea mult din cauza a ceea ce am trăit eu în ultimele 5 luni, până la punctul în care inima ei nu a mai rezistat. Mamele bune, iubitoare și cinstite vor simți întotdeauna durerea copiilor lor… dublu”, a scris Mihaela Rădulescu.

Totodată, Mihaela Rădulescu a anunțat că, atunci când va avea puterea necesară, va vorbi deschis despre ultimele cinci luni din viața sa, despre lecțiile grele pe care le-a trăit și pe care le consideră importante pentru toți. Până atunci, a ales să își exprime recunoștința profundă față de cadrele medicale de la Spitalul Elias, în special echipa de Neurologie, care s-a luptat să îi mai ofere timp mamei sale.

Mesajul său a fost unul de respect și admirație pentru medici, asistente și terapeuți, pe care i-a numit adevărați îngeri, subliniind cât de greu este să pierzi oamenii care te-au iubit necondiționat.