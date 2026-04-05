Mihaela Rădulescu, una dintre cele mai emblematice figuri ale televiziunii din România, a rupt tăcerea după o perioadă de absență prelungită din spațiul public, transmițând un mesaj profund și încărcat de emoție cu ocazia Sărbătorilor Pascale.

Anul 2025 a reprezentat pentru vedetă un test de supraviețuire emoțională, fiind marcat de pierderea succesivă a celor mai dragi persoane din viața sa.

În iulie 2025, partenerul său de viață, legendarul sportiv austriac Felix Baumgartner, și-a pierdut viața într-un tragic accident de parapantă în Italia. La doar șase luni distanță, în luna decembrie, familia vedetei a primit o nouă lovitură devastatoare prin stingerea din viață a mamei sale, Marilena Țiganu.

După mai multe luni de doliu discret, Mihaela Rădulescu a ales platformele de socializare pentru a împărtăși cu urmăritorii săi lecțiile învățate în „cea mai întunecată perioadă” a existenței sale.

În textul său, postat pe Instagram, vedeta a transmis urări de Paștele Catolic tuturor creștinilor, îndemnându-i să prețuiască momentele petrecute alături de cei dragi și să păstreze vie memoria celor care nu mai sunt printre noi. Aceasta a subliniat că bunătatea este cel mai frumos sentiment din lume și a încurajat publicul să privească dincolo de propria suferință pentru a vedea nevoile celor din jur.

Conștientă că sărbătorile pot accentua sentimentul de izolare pentru mulți oameni, Mihaela Rădulescu a atras atenția asupra faptului că nu toată lumea are privilegiul de a fi înconjurată de familie sau prieteni.

Ea a sugerat ca soluție împotriva tristeții și a durerii implicarea activă în viața comunității, propunând vizite la orfelinate sau aziluri de bătrâni, acolo unde prezența unui om bun poate face diferența.

Vedeta a mărturisit că, deși s-a confruntat cu o durere imensă, nu a încetat nicio secundă să fie alături de ceilalți, considerând că bucuria mică pe care o poate genera altora este, de fapt, un instrument esențial pentru propria sa vindecare.

Relatând experiența lunilor de tăcere, Mihaela Rădulescu a explicat că a preferat să proceseze suferința departe de lumina reflectoarelor, bazându-se pe sprijinul necondiționat al familiei și al prietenilor apropiați. Surprinzător pentru ea a fost și valul de susținere venit din partea unor străini, gesturi de bunătate care au reprezentat, în viziunea sa, cea mai frumoasă parte a acestor momente critice.

Dincolo de aspectele legate de doliu, mesajul Mihaelei Rădulescu a căpătat o notă de manifest pentru independența feminină. Vedeta a ținut să clarifice motivul pentru care a refuzat sistematic interviurile în ultima perioadă, afirmând că nu și-a dorit niciodată ca notorietatea ei să fie legată exclusiv de statutul de parteneră a unei personalități mondiale.

Mihaela Rădulescu a subliniat că se mândrește cu munca sa, cu realizările profesionale, cu activitățile caritabile și cărțile publicate, reiterând faptul că nu s-a mulțumit niciodată doar cu rolul de „femeia cuiva”, în ciuda iubirii și siguranței primite.

În finalul intervenției sale, Mihaela a lansat un apel energic către toate femeile, îndemnându-le să își păstreze independența financiară și să nu permită nimănui să le eticheteze, să le umilească sau să le desconsidere. Ea a accentuat importanța construirii propriului drum în viață, astfel încât nicio femeie să nu ajungă vulnerabilă în cazul în care partenerul pleacă.

Cu o apreciere specială pentru femeile din România, pe care le consideră minunate, Mihaela Rădulescu a concluzionat că, după perioada de jale, este obligatoriu ca fiecare să lupte pentru a se regăsi și pentru a-și exprima propria voce în lume.

„Paște fericit, dragi creștini! Bucurați-vă din plin de momentele frumoase alături de cei dragi și păstrați-i în inimă pe cei pe care i-ați pierdut. Încercați să faceți cât mai mult bine, este cel mai frumos sentiment din lume. Unii ar putea fi singuri astăzi; nu toată lumea are norocul de a fi alături de familie sau de prieteni. Nu fiți triști, mergeți să fiți alături de cei mai puțin norocoși, vizitați un orfelinat sau un azil unde bătrânii nu primesc vizite… Întotdeauna există modalități de a învinge tristețea, singurătatea sau durerea. Găsiți modalitatea de a fi buni, plini de compasiune, de folos. A trebuit să fac față unei dureri imense în ultima vreme. Pierderea iubitului meu și a mamei mele, în doar 6 luni, a fost… cea mai întunecată perioadă din viața mea. Dar nici măcar o secundă nu am renunțat să fiu alături de ceilalți, știind că mica bucurie pe care o pot aduce altcuiva mă va ajuta să mă vindec. Am tăcut timp de 8 luni, făcând totul în tăcere, primind ajutorul familiei mele și al celor mai buni prieteni pe care mi i-aș fi putut dori. De asemenea, de la străini, oameni buni care voiau doar să-și arate sprijinul. Și aceasta este cea mai frumoasă parte a celor mai întunecate momente ale oricui… Am refuzat fiecare interviu, nu am vrut să fie vorba despre mine, nu am vrut niciodată să fiu faimoasă ca iubita cuiva, ci prin munca mea, realizările mele, activitatea caritabilă, activismul, cărțile mele, contribuțiile de care sunt atât de mândră. Nu am renunțat niciodată la cine sunt, la ceea ce am muncit atât de mult, nu m-am mulțumit niciodată doar să fiu femeia cuiva, indiferent câtă iubire, respect, încredere și siguranță existau de ambele părți. Spun asta ca un memento pentru toate femeile de acolo – cele puternice, independente, capabile, inteligente… și îndrăgostite – nu lăsați pe nimeni să vă eticheteze sau să vă umilească, să vă trateze ca și cum ați fi gunoi. Luptați întotdeauna pentru cine sunteți, construiți-vă întotdeauna propria cale, așa cum am făcut eu, asigurați-vă întotdeauna că nu veți ajunge pe stradă, dacă partenerul vostru pleacă. Bazați-vă pe voi înșivă, rămâneți independente financiar și ripostați când vor încerca să vă trateze cu lipsă de respect, să vă umilească, să vă discrediteze în fața celorlalți. Există un moment pentru a jeli și un moment pentru a vă lupta să vă regăsiți pe voi înșivă și să VĂ EXPRIMAȚI. Femeile române sunt minunate, apropo”, este mesajul postat de Mihaela Rădulescu pe Instagram duminică, 5 aprilie.