Taylor Swift a intrat în istoria galei Grammy Awards

Duminică seară, la Los Angeles, cântăreața americană Taylor Swift a obținut premiul Grammy 2024 pentru cel mai bun album al anului cu creația sa muzicală intitulată „Midnights”.

Prin această realizare remarcabilă, ea a scris istorie la Gala Premiilor Grammy, devenind prima persoană din întreaga lume care a câștigat de patru ori prestigiosul premiu pentru cel mai bun album al anului, considerat trofeul cel mai important în cadrul acestei ceremonii.

În competiția pentru categoria „albumul anului” în acest an au fost nominalizate următoarele materiale discografice:

„World Music Radio” (Jon Batiste)

„The Record” (Boygenius)

„Endless Summer Vacation” (Miley Cyrus)

„Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd” (Lana Del Rey)

„The Age of Pleasure” (Janelle Monáe)

„Guts” (Olivia Rodrigo)

„Midnights” (Taylor Swift)

„SOS” (SZA)

Ea a devenit artistul cu cele mai multe victorii în această categorie, depășindu-i pe Frank Sinatra, Stevie Wonder și Paul Simon, fiecare având câte trei victorii la activ.

Această performanță impresionantă vine după ce Taylor Swift a câștigat deja de trei ori acest prestigios premiu anual cu albumele sale intitulate „Fearless”, „1989” și „Folklore”.

Albumul „Midnights”, cel de-al zecelea din cariera vedetei pop americane, a avut un debut impresionant, plasându-se direct pe prima poziție în topul Billboard în luna octombrie a anului 2022. Prin acest album, Taylor Swift a devenit prima artistă care a reușit să ocupe simultan primele 10 poziții în topul celor mai populare cântece din Statele Unite.

În anul precedent, premiul pentru „albumul anului” a fost acordat materialului discografic „Harry’s House”, lansat de către cântărețul britanic Harry Styles.

Miley Cyrus, pe primul loc la categoria ”înregistrarea anului”

Cântăreața americană Miley Cyrus a fost distinsă cu premiul Grammy 2024 la categoria „înregistrarea anului”, ce recunoaște performanța globală a unei piese, pentru single-ul său intitulat „Flowers„.

La categoria „înregistrarea anului” au concurat următoarele piese:

„Worship” (Jon Batiste)

„Not Strong Enough” (Boygenius)

„Flowers” (Miley Cyrus)

„What Was I Made For?” (Billie Eilish)

„On My Mama” (Victoria Monét)

„Vampire” (Olivia Rodrigo)

„Anti-Hero” (Taylor Swift)

„Kill Bill” (SZA).

În anul 2023, premiul pentru această categorie a fost acordat single-ului „About Damn Time”, interpretat de cântăreața americană Lizzo.

Premiul Grammy acordat la categoria „înregistrarea anului” recunoaște contribuția artiștilor, producătorilor și inginerilor de sunet la performanța globală a unui single.

În schimb, premiul Grammy acordat în categoria „cântecul anului” este destinat să omagieze compozitorii unei piese muzicale.

Billie Eilish a câștigat la categoria cântecul anului

Cântăreața americană Billie Eilish a fost distinsă cu premiul Grammy la categoria „cântecul anului” pentru single-ul său intitulat „What Was I Made For?”, compus pentru coloana sonoră a filmului „Barbie”.

În competiția pentru categoria „cântecul anului”, au fost nominalizate următoarele single-uri:

„A&W” (Lana Del Rey)

„Anti-Hero” (Taylor Swift)

„Butterfly” (Jon Batiste)

„Dance The Night” (Dua Lipa)

„Flowers” (Miley Cyrus)

„Kill Bill” (SZA)

„Vampire” (Olivia Rodrigo)

„What Was I Made For?” (Billie Eilish)

Victoria Monet, cel mai bun artist debutant

Cântăreața americană Victoria Monet a fost anunțată câștigătoare la categoria „cel mai bun artist debutant” în cadrul celei de-a 66-a ediții a galei premiilor Grammy 2024.

Această categorie, una dintre cele patru principale în cadrul premiilor Grammy, alături de „cântecul anului”, „înregistrarea anului” și „albumul anului”, a inclus în competiție tineri artiști precumGracie Abrams, Fred Again, Ice Spice, Jelly Roll, Coco Jones, Noah Kahan, Victoria Monét și The War and Treaty în 2024.

Victoria Monet, în vârstă de 34 de ani, este o artistă R&B și pop. După o carieră îndelungată în industria muzicală și colaborări notabile cu Ariana Grande, anul 2023 a marcat consacrarea sa, obținând un mare succes cu albumul său de debut intitulat „Jaguar II”. Originară din Atlanta, dar crescută în Sacramento, California, Victoria Monet a cunoscut un ascensiune semnificativă în industria muzicală.

În 2023, cântăreței de jazz Samara Joy i-a fost acordat premiul Grammy în această categorie.

Câștigători Premiile Grammy 2024

GENERAL

Cel mai bun album al anului: „Midnights” – Taylor Swift

Cea mai bună înregistrare a anului: „Flowers” – Miley Cyrus

Cel mai bun cântec al anului: „What Was I Made For?” – Billie Eilish

Cel mai bun artist debutant: Victoria Monet

POP

Cea mai bună interpretare pop duo/grup: „Ghost In The Machine” – SZA ft. Phoebe Bridgers

Cel mai bun album pop vocal: „Midnights” – Taylor Swift

Cea mai bună interpretare pop solo: „Flowers” – Miley Cyrus

DANCE/ELECTRONIC

Cea mai bună înregistrare dance: „Rumble” – Skrillex, Fred again & Flowdan

Cel mai bun album Dance/Electronic: „Actual Life 3 (January 1 – September 9 2022)” – Fred again

ROCK

Cel mai bun cântec rock: „Not Strong Enough” – boygenius

Cea mai bună interpretare rock: „Not Strong Enough” – boygenius

Cea mai bună interpretare metal: „72 Seasons” – Metallica

Cel mai bun album rock: „This Is Why” – Paramore

ALTERNATIV

Cea mai bună interpretare alternativ: „This Is Why” – Paramore

Cel mai bun album alternativ: „The Record” – boygenius

R&B

Cea mai bună interpretare R&B tradițională: „Good Morning” – PJ Morton ft. Susan Carol

Cea mai bună interpretare R&B: „ICU” – Coco Jones

Cel mai bun cântec R&B: „Snooze” – SZA

Cel mai bun album R&B: „Jaguar II” – Victoria Monet

RAP

Cel mai bun album rap: „Michael” – Killer Mike

Cea mai bună interpretare rap: „Scientists and Engineers” – Killer Mike ft. André 3000

Cel mai bun cântec rap: „Scientists and Engineers” – Killer Mike ft. André 3000

Cea mai bună interpretare de rap melodic: „All My Life” – Lil Durk ft. J. Cole

COUNTRY