Premiile de la Cannes. Lista completă a câștigătorilor

Premiile de la Cannes. Prezentăm mai jos palmaresul complet al competiţiei oficiale.

Trofeul Palme d’Or: „Anora”, de Sean Baker

Lungmetrajul „Anora”, regizat de cineastul american Sean Baker, a câştigat trofeul Palme d’Or la cea de-a 77-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes, a anunţat sâmbătă seară juriul competiţiei de pe Croazetă, relatează site-ul oficial al evenimentului.

Filmul „Anora”, care marchează un nou avânt al cinematografiei americane independente, este un thriller ce prezintă povestea tristă dar adeseori amuzantă a unei dansatoare de striptease din New York, care se căsătoreşte dintr-un capriciu cu fiul unui oligarh rus, o decizie care declanşează un val de probleme.

Marele Premiu al Juriului: „All We Imagine as Light”, de Payal Kapadia

Premiul Juriului: „Emilia Perez”, de Jacques Audiard

Premiul Special al Juriului: „The Seed of the Sacred Fig”, de Mohammad Rasoulof

Premiul pentru regie: Miguel Gomes („Grand Tour”)

Premiul pentru scenariu: Coralie Fargeat („The Substance”)

Premiul de interpretare feminină: Karla Sofia Gascon, Selena Gomez şi Zoe Saldana („Emilia Perez”)

Premiul de interpretare masculină: Jesse Plemons („Kinds of Kindness”)

Trofeul Camera d’Or: „Armand”, de Halfdan Ullman Tondel

Menţiune specială Camera d’Or: „Mongrel”, de Chiang Wei Liang şi You Qiao Yin

Trofeul Palme d’Or pentru scurtmetraj: „The Man Who Could Not Remain Silent”, de Nebojsa Slijepcevic

Menţiune specială pentru scurtmetraj: „Bad for a Moment”, de Daniel Soares

Palme d’Or onorific: Meryl Streep, Studioul Ghibli şi George Lucas.

Ce este festivalul de la Cannes

Festivalul de Film de la Cannes, unul dintre cele mai prestigioase evenimente din lumea cinematografiei, a fost înființat în 1946 și se desfășoară anual în luna mai, în pitorescul oraș Cannes de pe Riviera Franceză. Cunoscut pentru eleganța sa și pentru rolul crucial pe care îl joacă în promovarea filmelor internaționale, festivalul este o adevărată sărbătoare a artei cinematografice.

Încă de la începuturile sale, festivalul a fost conceput ca un rival pentru Festivalul de Film de la Veneția, care, în perioada interbelică, era perceput ca fiind influențat politic. În scurt timp, Cannes a reușit să se impună ca un etalon al excelenței cinematografice, atrăgând atenția regizorilor, actorilor și criticilor din întreaga lume.

Unul dintre cele mai importante aspecte ale festivalului este competiția oficială, în cadrul căreia filme din întreaga lume concurează pentru prestigiosul Palme d’Or. Acesta este considerat unul dintre cele mai râvnite premii din industria filmului. Pe lângă competiția principală, există și alte secțiuni notabile, precum „Un Certain Regard”, „Quinzaine des Réalisateurs” și „Semaine de la Critique”, care pun în lumina reflectoarelor filme inovatoare și cineaști emergenți.

Juriul competiției oficiale, alcătuit din personalități renumite din lumea cinematografică, are sarcina de a evalua filmele și de a decide câștigătorii. În afară de Palme d’Or, se acordă și alte premii importante, cum ar fi cel pentru Cel Mai Bun Regizor, Cel Mai Bun Actor și Cea Mai Bună Actriță.

Festivalul de la Cannes a avut un impact semnificativ asupra carierelor multor regizori și actori. De exemplu, în 1994, Quentin Tarantino a câștigat Palme d’Or pentru „Pulp Fiction”, un moment care i-a consolidat poziția în industria filmului. Prezența la Cannes oferă filmelor o expunere uriașă și le deschide calea către recunoașterea internațională.