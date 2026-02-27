Moartea lui Eugen Brătucu a fost confirmată oficial de Colegiul Medicilor din Municipiul București, instituție care a evidențiat rolul major pe care profesorul l-a avut în dezvoltarea chirurgiei românești și în formarea profesională a numeroși medici.

În mesajul public transmis comunității medicale și familiei îndoliate se arată:

„Colegiul Medicilor din Municipiul București transmite condoleanțe familiei Prof. Dr. Eugen Brătucu, profesor de chirurgie, mentor pentru generații întregi de medici, un membru dedicat al comunității medicale din România. Prin profesionalism, devotament și contribuțiile remarcabile la dezvoltarea medicinei, Domnul Prof. Dr. Eugen Brătucu a influențat profund atât pacienții, cât și colegii din întreaga țară, fiind un reper de profesionalism. Gândurile noastre se îndreaptă cu profundă compasiune către familia îndurerată, prieteni și colegi. Transmitem sincere condoleanțe tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, se arată în mesajul transmis de Colegiul Medicilor.

Dispariția profesorului Eugen Brătucu este considerată o pierdere majoră pentru sistemul medical românesc, într-un context în care experiența și expertiza marilor profesori sunt esențiale pentru consolidarea actului medical și pentru pregătirea noilor generații de specialiști.

Cariera lui Eugen Brătucu s-a conturat în centre medicale de referință din Capitală, unde și-a construit reputația prin rigoare profesională și implicare constantă în activitatea clinică și didactică.

S-a format în cadrul Clinicii de Chirurgie a Spitalului Clinic Caritas din București, sub coordonarea profesorului Dumitru Burlui, parcurgând treptat toate etapele profesionale și academice până la obținerea titlului de profesor universitar. Ascensiunea sa a fost rezultatul unei activități susținute, desfășurate atât în sala de operație, cât și în amfiteatrele universitare.

Din anul 1992, a preluat conducerea Clinicii de Chirurgie Generală a Spitalului Clinic Caritas, iar ulterior a fost numit șef al Clinicii de Chirurgie Generală la Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” din București. În aceste poziții, a avut un rol esențial în dezvoltarea chirurgiei generale și oncologice, contribuind la modernizarea practicilor medicale și la creșterea standardelor profesionale.

De-a lungul activității sale, Eugen Brătucu a ocupat funcții importante atât în sistemul medical, cât și în cel universitar, fiind recunoscut pentru autoritatea profesională și implicarea în viața academică.

A fost medic primar în chirurgie generală și profesor universitar la UMF „Carol Davila” din București, unde a contribuit la formarea a numeroase generații de studenți și rezidenți. De asemenea, a ocupat funcția de prodecan al Facultății de Medicină, implicându-se activ în coordonarea procesului educațional.

În anul 2009 a devenit membru titular al Academiei de Științe Medicale din România și a deținut funcția de președinte al Societății Române de Chirurgie. Activitatea sa științifică și didactică a fost dublată de o implicare constantă în cercetare și în dezvoltarea proiectelor academice.

Eugen Brătucu a fost considerat de colegi și discipoli un model de disciplină și exigență profesională, dar și un medic dedicat pacienților, pentru care actul chirurgical reprezenta o responsabilitate asumată cu maximă seriozitate.