Viorel-Aurel Şerban, născut în 1954 la Chişineu-Criş, și-a legat destinul profesional de Politehnica timişoreană încă din anii studenţiei la Facultatea de Mecanică a Institutului Politehnic „Traian Vuia”.

După o scurtă perioadă în industrie şi cercetare, Şerban s-a întors în universitate în 1982, parcurgând toate treptele carierei didactice, de la cadru didactic asociat la profesor universitar și conducător de doctorat. A fost un cercetător de prestigiu în domeniul ingineriei materialelor, cu contribuţii remarcabile în studiul și caracterizarea materialelor metalice amorfe și nanocristaline. A publicat peste 250 de lucrări ştiinţifice și 9 invenții, coordonând numeroase proiecte de cercetare și formând generații de ingineri și doctori în știință.

Viorel-Aurel Şerban a ocupat funcţii importante în structuri naţionale de evaluare academică și a fost un susţinător activ al calităţii și coerenţei sistemului de învăţământ superior tehnic din România. În plan managerial, a fost prodecan al Facultăţii de Mecanică, prorector între 2004 și 2012 și apoi rector al Universităţii Politehnica Timişoara pentru două mandate, fiind ultimul rector al primului secol de existenţă al universităţii. Mandatele sale au fost marcate de pregătirea și sărbătorirea Centenarului UPT și de conturarea direcţiilor strategice pentru „Politehnica noului secol”.

În timpul conducerii sale, au fost inaugurate Biblioteca și Centrul de Conferinţe UPT, a fost obținută licența de emisie pentru TeleUniversitatea, au fost înființate Fundația Politehnica și Comitetul Director al UPT, iar cooperarea internațională cu universități și centre de cercetare prestigioase din Europa a fost consolidată. În 2016, a fost inițiator și prim președinte al Alianței Române a Universităților Tehnice, structură menită să reprezinte unitary interesele universităților tehnice din România.

Viorel-Aurel Şerban a fost un susținător dedicat al sportului universitar, contribuind la revitalizarea mișcării sportive politehniste, înființând clubul de fotbal ASU Politehnica Timişoara și sprijinind activitatea structurilor sportive ale CSU Politehnica Timișoara, implicându-se direct în dezvoltarea handbalului și fotbalului universitar.

Pentru întreaga sa activitate i-au fost conferite numeroase distincții academice, printre care titluri de Doctor Honoris Causa și diploma „Meritul Academic” a Academiei Române, fiind din 2022 membru corespondent al Academiei Române de Științe Tehnice.

Pe parcursul a peste jumătate de secol, prof. Viorel-Aurel Şerban a slujit Universitatea Politehnica Timişoara cu devotament, lăsând în urmă nu doar clădiri și structuri instituționale, ci și o viziune despre excelența academică, integritate și dăruire față de educație. A întruchipat valorile fundamentale ale Politehnicii: competență, rigoare, responsabilitate și loialitate față de instituție, fiind un lider echilibrat, un profesor respectat și un coleg generos.

Comunitatea academică a Universității Politehnica Timișoara transmite condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care i-au fost apropiați. Amintirea prof. univ. dr. ing. Viorel-Aurel Şerban va rămâne vie în inimile celor care l-au cunoscut și în istoria acestei instituții centenare pe care a servit-o cu devotament.