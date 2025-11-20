Seara trecută, Capital a premiat performanța din spitalele publice și private, din mediul universitar, din sectorul farmaceutic, precum și din industriile de echipamente medicale și rețelele de clinici și farmacii, evidențiind astfel vârfurile unui sistem în continuă dezvoltare.

Premianții care au urcat pe scenă reprezintă doar o parte dintre cei care contribuie zi de zi la buna funcționare a sistemului de sănătate din România. În ediția 2025 a revistei Capital – Top 100 Performeri din Sănătate, cititorii pot descoperi și alte nume și proiecte care reflectă valoarea construită în acest sector.

Revista este disponibilă începând de vineri, 21 noiembrie, la punctele de difuzare a presei și online, pe edituradecarte.ro.

În deschiderea galei, Dan Andronic, Director General al Editurii Evenimentul și Capital, a susținut un mic discurs și a oferit primul premiu al serii.

„Este o tradiție care a început dintr-o întâmplare. Un coleg a venit cu o idee, toți ceilalți au respins-o, și pe cale de consecință, am pus-o în aplicare, pentru că s-a dovedit a fi o idee foarte bună. A mai trecut un an. Un an în care s-au întâmplat multe lucruri și multe lucruri stau să se întâmple, iar evenimentele pe care le organizăm, aceste gale, în primul rând, reprezintă o recunoaștere a eforturilor celor care fac ca societatea să meargă înainte, dar care, mai ales, și domeniul sănătății este un domeniu excelent, dau speranță oamenilor. Pentru că trăim într-o epocă în care de multe ori se vorbește… mai mult cu ChatGPT sau Gemini, și aici sănătatea este un exemplu excelent de ce înseamnă limitele inteligenței artificiale, pentru că atunci când ai nevoie, nu întrebi care motor de căutare e mai bun, dacă ChatGPT e mai bun decât Gemini, ci ce doctor e mai bun în domeniul de care ai nevoie. De ce? Pentru că ăla e primul semn de speranță, speranța că o să te faci bine, că o să fii din nou ca înainte, iar munca pe care o depuneți fiecare dintre dumneavoastră este extrem de importantă pentru oameni, în primul rând, pentru că fiecare dintre dumneavoastră reușește să rămână om, și pentru asta, eu, în numele colegilor mei, vă mulțumim!”

Premiul pentru excelență în educația medicală universitară a mers la Prof. Univ. Dr. DANIEL COCHIOR, Rectorul Universității „Titu Maiorescu” din București.

Sub conducerea domnului profesor Cochior, Universitatea „Titu Maiorescu” a reușit o super performanță: este singura universitate particulară care se menține, an de an, în Metarankingul Național al Universităților din România.

Și, pentru că educația medicală nu poate exista fără practică reală și cercetare solidă, instituția pregătește un proiect major: viitorul Spital Universitar „Titu Maiorescu” – un adevărat laborator viu al formării medicale.

„Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, stimați membri ai redacției revistei Capital, stimați invitați, dragi colegi, prieteni, mă simt deosebit de onorat să primesc acest premiu, premiu pe care consider că nu e acordat unei instituții, ci unei școli de gândire și formare medicală. Sunt copleșit în acest moment de gânduri și sentimente care-mi vin ca o cascadă, mă gândesc la trecut, la prezent și la viitor. Anul acesta, Universitatea Titu Maiorescu celebrează 35 de ani de existență și este meritul membrilor fondatori, a foștilor profesori, a foștilor rectori, că Universitatea se află în acest loc, în acest moment. Domnul președinte al Universității Iosif Urs, prezent alături de colectivul nostru, cunoaște foarte bine istoria acestei Universități. Astăzi, întregul colectiv, profesori, personal administrativ, cadre auxiliare, muncesc zi de zi pentru a ne îndeplini obiectivul strategic prioritar, și anume excelența în educație și cercetare. Mă simt mândru să constat că acest obiectiv începe să prindă contur printr-o recunoaștere publică. Referitor la viitor, acest premiu ne obliga să fim mai buni, să rămânem aceeași echipă sudată, să ne atingem obiectivele pe care ni le-am asumat. Nu ultimul rând, mulțumesc studenților, acești tineri care și-au încredințat capitalul lor cel mai de preț, tinerețea, energia și posibilitatea de a se dezvolta în Universitatea noastră. Vă mulțumesc încă o dată din inima și mă simt foarte bine să revin, pentru al doilea an, în mijlocul dumneavoastră! Mulțumesc mult!”, a declarat domnul profesor Cochior, Universitatea „Titu Maiorescu”.

