Interzis pentru fermierii din România. Un control al inspectorilor de mediu a scos la iveală o situație gravă în zona agricolă din apropierea municipiului Arad, unde au fost descoperite aproximativ 150 de tone de găinaț de pasăre depozitate necorespunzător pe un teren agricol.

Verificările au fost declanșate după ce locuitorii din zonă au reclamat mirosuri puternice și persistente de dejecții, care au afectat confortul olfactiv în mai multe localități din apropiere.

Plângerile au fost transmise către autorități de cetățeni din comuna Vladimirescu, iar disconfortul a fost resimțit și în alte zone, inclusiv în localitatea Horia și în împrejurimile municipiului Arad.

Locuitorii au semnalat mirosuri intense, greu de suportat, care s-au extins pe arii locuite, afectând calitatea vieții.

Echipele de control din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, Comisariatul Județean Arad, au identificat că îngrășământul organic era depozitat direct pe sol, fără protecție, fără platforme betonate și fără sisteme de colectare a levigatului.

Această metodă de stocare a favorizat răspândirea mirosurilor și a crescut riscul de contaminare a solului și a apelor subterane.

Potrivit specialiștilor de mediu, astfel de practici pot conduce la poluare locală și la degradarea calității factorilor de mediu, în special în zonele agricole intens exploatate.

Autoritățile au stabilit că depozitarea necontrolată a îngrășămintelor organice reprezintă o încălcare a normelor prevăzute de legislația de protecție a mediului și a apelor.

Pe lângă disconfortul olfactiv sever, situația a fost încadrată ca un potențial risc de poluare a pânzei freatice, ceea ce a determinat intervenția rapidă a inspectorilor.

În urma controlului, operatorul economic din domeniul agricol a fost sancționat cu o amendă de 50.000 de lei.

Măsură impusă de autorități Descriere Oprirea imediată a depozitării Interzicerea continuării depozitării îngrășămintelor în locația identificată, pentru a preveni agravarea impactului asupra mediului. Încorporarea în sol Introducerea controlată a materialului organic în sol, respectând normele din Codul de Bune Practici Agricole. Transport către spații autorizate Mutarea completă a cantității de îngrășământ în centre sau platforme autorizate pentru gestionare ecologică.

Reprezentanții mediului au transmis că vor intensifica verificările în zona Aradului, având în vedere că mai mulți operatori agricoli utilizează îngrășăminte organice în activitatea curentă.

Scopul acestor acțiuni este prevenirea depozitării neconforme și asigurarea respectării Codului de Bune Practici Agricole.