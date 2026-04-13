Sistemul de control din campania pentru subvenții 2026 se bazează pe informații obținute de la sateliții Sentinel din cadrul programului Copernicus sau alte surse de date cu acuratețe similară. Aceste informații sunt analizate prin mai multe interpretări succesive, urmate de clarificări între autorități și fermieri în cazul apariției unor neconformități, inclusiv situațiile marcate cu semaforizare roșie.

Controlul prin monitorizare are trei obiective principale: detectarea din timp a condițiilor de eligibilitate neîndeplinite pentru cererile de sprijin, informarea fermierilor cu privire la suprafețele neeligibile sau utilizarea necorespunzătoare a terenurilor și oferirea posibilității de corectare a cererilor înainte de aplicarea sancțiunilor, conform Agrointel.

În cadrul acestui sistem, datele satelitare sunt combinate cu informațiile declarate de fermieri, iar prin utilizarea tehnologiilor de învățare automată se identifică tipurile de culturi și activitățile agricole de pe fiecare parcelă. Analiza seriilor cronologice de imagini din perioada de vegetație permite monitorizarea culturilor și a practicilor agricole declarate în cererile de plată.

Rezultatele sunt evaluate într-un sistem de tip semafor, unde parcelele sunt marcate cu verde pentru acceptare și roșu pentru respingere sau neconformitate. Parcelele marcate cu roșu sunt supuse unor verificări suplimentare și clarificări directe cu fermierii pentru rezolvarea neconcordanțelor.

În situațiile în care rezultatele algoritmului nu corespund declarațiilor fermierilor, aceștia pot modifica cererile de plată sau pot retrage total ori parțial suprafețele declarate până la data de 30 septembrie a anului de cerere, conform articolului 7 din Regulamentul (UE) nr. 1173/2022 și articolului 16, alin. 2, lit. c, din OMADR nr. 106/2024 cu modificările și completările ulterioare.

Un rol important în procesul de control îl au fotografiile cu identificare geografică, realizate prin aplicația GeoFoto APIA. Aceste imagini includ informații precum locația exactă, orientarea aparatului, data și ora capturii, date despre operator și dispozitiv, precum și altitudinea și precizia localizării. Aplicația este disponibilă pe Android și iOS și poate fi descărcată din magazinele oficiale de aplicații.

În fermele vegetale, controlul verifică atât categoria de folosință a terenurilor (teren agricol, pajiști permanente, culturi permanente), cât și tipul culturilor cultivate, precum grâu, orz sau porumb. De asemenea, sunt monitorizate stadiul lucrărilor agricole, suprafețele incendiate sau inundate, terenurile neexploatate și cele neeligibile sau neagricole.