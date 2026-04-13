Potrivit prevederilor contractuale, fermierii au obligația de a introduce animalele pe pășune doar în intervalele stabilite, de a curăța vegetația nefolositoare și de a efectua lucrări de fertilizare pentru menținerea florei locale. Aceste măsuri sunt considerate esențiale pentru conservarea și utilizarea corectă a suprafețelor de pășunat.

Un aspect important subliniat de autorități este legat de fertilizarea pășunilor. Aplicarea îngrășămintelor trebuie realizată în mod obligatoriu în prezența viceprimarului sau a unui reprezentant al primăriei, pentru a se asigura respectarea condițiilor impuse.

De asemenea, fermierii trebuie să distribuie o cantitate minimă de 100 de kilograme de îngrășăminte pe hectar, în conformitate cu obligațiile asumate prin contractele de pășunat, conform informațiilor publicate de Agrointel.

Administrația locală avertizează că nerespectarea acestor cerințe va duce la rezilierea contractelor, ceea ce înseamnă pierderea dreptului de utilizare a pășunilor. Mesajul transmis de conducerea primăriei din Frata subliniază importanța respectării acestor reguli pentru buna gestionare a terenurilor și pentru menținerea condițiilor optime de pășunat.

„În atentia fermierilor care dețin pășuni din proprietatea comunei Frata, în conformitate cu prevederile contractului de pășunat: – Introducerea animalelor în pășune se va face în perioada stabilită;

– Curățirea vegetație nefolositoare;

– Distribuirea a minim 100 kg/ha îngrășăminte, în prezența viceprimarului sau a unui reprezentant al primăriei Frata. Nerespectarea obligațiilor prevăzute în contract va conduce la rezilierea acestuia. Vă mulțumim pentru înțelegere – Conducerea primăriei Frata”, a transmis administrația comunei clujene.

Regulile impuse fermierilor care utilizează pășuni comunale au la bază prevederi din Codul Civil și din legislația specifică privind administrarea terenurilor agricole, precum OUG nr. 34/2013. Aceste acte stabilesc că terenurile de pășunat aflate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale pot fi concesionate sau închiriate crescătorilor de animale, în baza unor contracte care prevăd drepturi, dar și obligații clare privind întreținerea și utilizarea terenului.

Conform acestor reglementări, beneficiarii pășunilor au obligația de a menține terenurile în stare bună agricolă și de mediu. Asta presupune lucrări precum curățarea vegetației neproductive, respectarea perioadelor de pășunat pentru a evita degradarea solului și aplicarea de îngrășăminte pentru menținerea productivității și a biodiversității. Stabilirea unor cantități minime de fertilizanți sau a unor proceduri de verificare, inclusiv în prezența reprezentanților autorităților locale, este permisă în cadrul contractelor, tocmai pentru a asigura respectarea acestor obligații.

În cazul în care fermierii nu respectă condițiile asumate, autoritățile locale au dreptul legal de a rezilia contractele. Această măsură este prevăzută atât de Codul Civil, care reglementează executarea și încetarea contractelor, cât și de legislația privind pajiștile, care obligă autoritățile să asigure utilizarea eficientă și durabilă a acestor terenuri. Astfel, pierderea dreptului de utilizare a pășunii reprezintă o consecință directă a nerespectării obligațiilor contractuale.