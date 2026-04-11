Ce înseamnă, de fapt, o mașină abandonată
Primul lucru important este că nu orice mașină lăsată nemișcată este automat considerată abandonată. Totuși, în anumite condiții, autoritățile pot decide că vehiculul intră sub incidența Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate.
Un autoturism poate fi încadrat ca abandonat dacă:
- este lăsat pe domeniul public sau privat al statului
- nu este utilizat o perioadă îndelungată
- prezintă semne evidente de degradare (roți dezumflate, caroserie deteriorată, lipsă plăcuțe etc.)
- nu există interes din partea proprietarului pentru utilizarea lui
Important: legea nu stabilește un număr exact de zile valabil la nivel național. Interpretarea se face în funcție de situația concretă și de regulamentele locale.
Procedura legală: nu ți se ridică mașina direct
În cazul vehiculelor considerate abandonate, autoritățile nu pot ridica mașina imediat.
Procedura standard este:
- Identificarea vehiculului și verificarea proprietarului
- Aplicarea unei somații pe mașină (vizibilă)
- Acordarea unui termen pentru reacție (de regulă 10–15 zile)
- Ridicarea și transportul într-un spațiu special, dacă proprietarul nu intervine
Dacă proprietarul nu revendică mașina într-un anumit termen, aceasta poate fi chiar valorificată sau casată.
Când îți poate fi ridicată mașina pe loc (fără avertisment)
Există însă și situații în care mașina poate fi ridicată imediat, chiar dacă nu este abandonată. Aceste cazuri sunt prevăzute de Codul Rutier din România (OUG 195/2002).
Autoturismul poate fi ridicat dacă:
- este parcat în locuri unde staționarea este interzisă
- blochează circulația sau accesul altor vehicule
- este oprit pe trecerea de pietoni sau în intersecții
- ocupă abuziv locuri speciale (persoane cu dizabilități, intervenții)
- este parcat pe trotuar fără a lăsa spațiu pietonilor
- împiedică intervenția serviciilor de urgență
În aceste cazuri, nu există somație prealabilă. Ridicarea este imediată, iar costurile sunt suportate integral de proprietar.
Situații frecvente în care șoferii rămân fără mașină
În practică, cele mai frecvente cazuri sunt:
- mașini lăsate luni de zile în același loc, fără să fie mișcate
- autoturisme cu ITP expirat sau vizibil nefuncționale
- mașini parcate „temporar” în zone interzise
- ocuparea locurilor de reședință fără drept
- parcarea în apropierea intersecțiilor sau pe trotuare înguste
Mulți șoferi cred că dacă mașina este „în fața blocului” nu poate fi ridicată — ceea ce este fals.
Reguli locale: ce se întâmplă în marile orașe
În orașe precum București sau Cluj-Napoca, autoritățile au regulamente proprii care completează legea.
De exemplu:
- se verifică periodic mașinile suspecte de abandon
- poliția locală poate aplica somații pe vehicule
- termenul de reacție este limitat (de regulă 10–15 zile)
- ridicarea se face dacă nu există răspuns
În parcările de reședință, situația este și mai strictă:
- dacă nu ai contract valabil, mașina poate fi sancționată sau ridicată
- dacă ocupi locul altcuiva, poți primi amendă și ridicare
Cât costă recuperarea unei mașini ridicate
Costurile diferă în funcție de oraș, dar includ:
- ridicarea propriu-zisă
- transportul pe platformă
- depozitarea (tarif pe zi)
În practică, suma totală poate ajunge la:
- 300–500 lei pentru ridicare și transport
- 50–150 lei/zi depozitare
Dacă întârzii, costurile cresc rapid.
Ce drepturi ai dacă ți-a fost ridicată mașina
Dacă consideri că ridicarea a fost abuzivă, ai dreptul să:
- ceri documentele justificative (proces-verbal, motivul ridicării)
- contești sancțiunea în instanță
- soliciți despăgubiri dacă procedura nu a fost respectată
De exemplu, dacă nu a existat somație în cazul unui vehicul „abandonat”, măsura poate fi anulată.
Cum eviți problemele
Pentru a nu ajunge în această situație:
- mută periodic mașina, chiar dacă nu o folosești
- verifică starea tehnică (roți, aspect exterior)
- respectă regulile de parcare locale
- evită zonele cu restricții
- nu lăsa mașina luni de zile fără supraveghere
O mașină lăsată prea mult timp pe loc poate deveni o problemă legală, nu doar una de spațiu. Diferența dintre „parcare” și „abandon” este interpretată de autorități, iar în anumite situații, ridicarea se face fără avertisment.
Pentru șoferi, regula de bază este simplă: dacă mașina nu este folosită și pare abandonată sau încalcă regulile de parcare, riscul de a fi ridicată este real și costisitor.
