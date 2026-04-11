Primul lucru important este că nu orice mașină lăsată nemișcată este automat considerată abandonată. Totuși, în anumite condiții, autoritățile pot decide că vehiculul intră sub incidența Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate.

Un autoturism poate fi încadrat ca abandonat dacă:

este lăsat pe domeniul public sau privat al statului

nu este utilizat o perioadă îndelungată

prezintă semne evidente de degradare (roți dezumflate, caroserie deteriorată, lipsă plăcuțe etc.)

nu există interes din partea proprietarului pentru utilizarea lui

Important: legea nu stabilește un număr exact de zile valabil la nivel național. Interpretarea se face în funcție de situația concretă și de regulamentele locale.

În cazul vehiculelor considerate abandonate, autoritățile nu pot ridica mașina imediat.

Procedura standard este:

Identificarea vehiculului și verificarea proprietarului Aplicarea unei somații pe mașină (vizibilă) Acordarea unui termen pentru reacție (de regulă 10–15 zile) Ridicarea și transportul într-un spațiu special, dacă proprietarul nu intervine

Dacă proprietarul nu revendică mașina într-un anumit termen, aceasta poate fi chiar valorificată sau casată.

Există însă și situații în care mașina poate fi ridicată imediat, chiar dacă nu este abandonată. Aceste cazuri sunt prevăzute de Codul Rutier din România (OUG 195/2002).

Autoturismul poate fi ridicat dacă:

este parcat în locuri unde staționarea este interzisă

blochează circulația sau accesul altor vehicule

este oprit pe trecerea de pietoni sau în intersecții

ocupă abuziv locuri speciale (persoane cu dizabilități, intervenții)

este parcat pe trotuar fără a lăsa spațiu pietonilor

împiedică intervenția serviciilor de urgență

În aceste cazuri, nu există somație prealabilă. Ridicarea este imediată, iar costurile sunt suportate integral de proprietar.

În practică, cele mai frecvente cazuri sunt:

mașini lăsate luni de zile în același loc, fără să fie mișcate

autoturisme cu ITP expirat sau vizibil nefuncționale

mașini parcate „temporar” în zone interzise

ocuparea locurilor de reședință fără drept

parcarea în apropierea intersecțiilor sau pe trotuare înguste

Mulți șoferi cred că dacă mașina este „în fața blocului” nu poate fi ridicată — ceea ce este fals.

În orașe precum București sau Cluj-Napoca, autoritățile au regulamente proprii care completează legea.

De exemplu:

se verifică periodic mașinile suspecte de abandon

poliția locală poate aplica somații pe vehicule

termenul de reacție este limitat (de regulă 10–15 zile)

ridicarea se face dacă nu există răspuns

În parcările de reședință, situația este și mai strictă:

dacă nu ai contract valabil, mașina poate fi sancționată sau ridicată

dacă ocupi locul altcuiva, poți primi amendă și ridicare

Costurile diferă în funcție de oraș, dar includ:

ridicarea propriu-zisă

transportul pe platformă

depozitarea (tarif pe zi)

În practică, suma totală poate ajunge la:

300–500 lei pentru ridicare și transport 50–150 lei/zi depozitare



Dacă întârzii, costurile cresc rapid.

Dacă consideri că ridicarea a fost abuzivă, ai dreptul să:

ceri documentele justificative (proces-verbal, motivul ridicării)

contești sancțiunea în instanță

soliciți despăgubiri dacă procedura nu a fost respectată

De exemplu, dacă nu a existat somație în cazul unui vehicul „abandonat”, măsura poate fi anulată.

Pentru a nu ajunge în această situație:

mută periodic mașina, chiar dacă nu o folosești

verifică starea tehnică (roți, aspect exterior)

respectă regulile de parcare locale

evită zonele cu restricții

nu lăsa mașina luni de zile fără supraveghere

O mașină lăsată prea mult timp pe loc poate deveni o problemă legală, nu doar una de spațiu. Diferența dintre „parcare” și „abandon” este interpretată de autorități, iar în anumite situații, ridicarea se face fără avertisment.

Pentru șoferi, regula de bază este simplă: dacă mașina nu este folosită și pare abandonată sau încalcă regulile de parcare, riscul de a fi ridicată este real și costisitor.