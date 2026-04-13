În Germania, gunoiul nu este doar colectat, ci și verificat. Angajații firmelor de salubritate controlează dacă deșeurile sunt sortate corect, iar acest lucru face parte din procedurile obișnuite.

Dacă într-o pubelă de bio ajung materiale plastice sau în cea de hârtie sunt resturi alimentare, recipientul nu este golit. În astfel de situații, pubela rămâne la locul ei, iar utilizatorul primește o explicație privind problema identificată.

Se verifică și dacă gunoiul a fost presat înainte de aruncare. Această practică este interzisă, deoarece taxele sunt calculate în funcție de volumul pubelei. Compactarea artificială ar permite depozitarea unei cantități mai mari de deșeuri într-un recipient mai mic, ceea ce ar afecta sistemul de taxare, potrivit t-online.

Proprietarii de imobile au obligația să asigure un număr suficient de pubele pentru locatari. Dacă observă că acestea sunt frecvent pline sau că gunoiul nu este sortat corespunzător, trebuie să intervină.

Măsurile pot include suplimentarea recipientelor sau avertizarea chiriașilor. În cazul blocurilor, problema este mai sensibilă, deoarece o singură pubelă sortată greșit poate afecta întreaga colectare.

Verificările făcute de proprietari nu sunt întâmplătoare. Ele fac parte dintr-un cadru legal care stabilește echilibrul între dreptul la viață privată și obligațiile legate de gestionarea deșeurilor.

Codul de bare aplicat pe fiecare pubelă are rol administrativ. Acesta înregistrează fiecare golire și permite sistemului să știe când a fost ridicat gunoiul și de la ce adresă.

De asemenea, codul confirmă dacă recipientul este asociat unui contract activ de salubritate. Pubelele fără contract nu sunt ridicate.

În unele cazuri, codul poate conține și informații despre volumul pubelei, tipul de deșeuri și frecvența colectării. În anumite localități, acesta poate include și date despre adresă, facilitând identificarea pubelelor pierdute sau mutate.

Butonul mic, de dimensiunea unei monede, este un cip de identificare de tip RFID. Acesta comunică wireless cu echipamentele de pe mașina de gunoi în momentul ridicării.

Prin acest sistem, fiecare golire este înregistrată automat, fără intervenție manuală. Datele colectate sunt folosite pentru evidență și facturare.

Sistemul nu analizează conținutul gunoiului, ci doar momentul ridicării și identificarea pubelei. În combinație cu verificările vizuale ale lucrătorilor de salubritate, autoritățile pot avea însă o imagine clară asupra modului în care sunt respectate regulile.