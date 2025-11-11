Dacă observi că vecinul a mutat gardul sau a intrat peste terenul tău, nu acționa singur. Legea prevede pași clari pentru a verifica situația cadastrală, a sesiza autoritățile și, dacă este nevoie, a stabili hotarul prin instanță.

Primul pas este verificarea planului cadastral și a măsurătorilor înregistrate la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI). Aceste documente arată limitele exacte ale terenului, conform înregistrărilor oficiale.

Poți solicita extrasul de carte funciară pentru imobilul tău, care confirmă suprafața și amplasamentul proprietății. Dacă observi diferențe între situația din teren și cea din acte, este semn că trebuie făcută o verificare tehnică.

Conform articolului 560 din Codul civil, „proprietarii terenurilor învecinate sunt obligați să contribuie la grănițuire prin reconstituirea hotarului și fixarea semnelor corespunzătoare, suportând, în mod egal, cheltuielile ocazionate de aceasta”.

Cu alte cuvinte, stabilirea liniei de hotar se face prin acordul ambelor părți sau, dacă nu există înțelegere, prin decizie a instanței.

Totodată, Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară prevede că documentația cadastrală trebuie să reflecte realitatea din teren, iar în caz de neconcordanță poate fi rectificată printr-o nouă măsurătoare sau prin hotărâre judecătorească.

Dacă se confirmă că vecinul a intrat peste terenul tău, trebuie făcută o sesizare la OCPI. Oficiul poate dispune verificări suplimentare și, dacă este cazul, actualizarea planului cadastral.

În același timp, este util să soliciți sprijinul unui expert autorizat în cadastru și topografie, care poate întocmi o documentație tehnică exactă — aceasta va fi esențială dacă litigiul ajunge în instanță.

Dacă disputa nu se rezolvă pe cale administrativă, proprietarul poate introduce o acțiune civilă în grănițuire, conform Codului civil. În cadrul procesului, instanța va desemna un expert care să stabilească linia exactă de hotar și va dispune montarea semnelor corespunzătoare.

Este important de știut că mutarea gardului pe cont propriu sau intervenția directă asupra terenului vecinului pot fi interpretate drept tulburare de posesie sau distrugere, fapte sancționate de lege.

Nu acționa singur și nu muta gardul fără o soluție oficială;

Solicită documente și măsurători clare înainte de orice pas;

Păstrează probe: fotografii, schițe, copii după acte și corespondența cu vecinul;

Dacă este nevoie, consultă un avocat pentru redactarea cererii de grănițuire.

Așadar, stabilirea hotarului dintre două proprietăți se face doar pe baza documentelor cadastrale și, dacă este cazul, prin decizia unei instanțe. Verificarea actelor, sesizarea OCPI și acțiunea civilă sunt pașii legali care asigură protejarea dreptului de proprietate.