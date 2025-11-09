Reglementările principale se găsesc în Legea nr. 24/2007 privind administrarea spațiilor verzi din localități și în Codul Silvic (Legea nr. 46/2008, actualizată în 2024).

Chiar dacă terenul este proprietate privată, arborii situați în intravilanul unei localități sunt considerați parte din spațiul verde urban, dacă au rol decorativ, ecologic sau de protecție.

Asta înseamnă că nu poți tăia un copac fără avizul primăriei, chiar dacă se află pe proprietatea ta. Avizul se obține de la serviciul de mediu sau urbanism al autorității locale.

Primăria trimite, de regulă, un specialist (peisagist sau reprezentant al Gărzii de Mediu) care constată starea copacului și decide dacă tăierea este justificată, de exemplu, dacă arborele este bolnav, uscat sau prezintă risc de prăbușire.

Dacă tăierea este aprobată, proprietarul primește o autorizație de defrișare, valabilă o perioadă limitată, de obicei 30 de zile. În lipsa acesteia, intervenția este considerată ilegală.

Există și câteva situații excepționale în care arborii pot fi îndepărtați fără aviz, dar numai dacă:

arborele s-a rupt sau s-a prăbușit în urma unei furtuni ori a unui incendiu;

arborele pune în pericol iminent viața sau bunurile oamenilor (de exemplu, s-a înclinat periculos peste o locuință sau o linie electrică).

Chiar și în aceste cazuri, legea obligă proprietarul să notifice primăria imediat după intervenție, pentru a justifica urgența și a evita o amendă.

Pentru terenurile din intravilan, unde copacii fac parte din spațiul verde, amenzile pot varia între 1.000 și 10.000 de lei, potrivit Legii nr. 24/2007. În unele orașe mari, precum București, Cluj sau Brașov, consiliile locale au reglementări proprii care prevăd amenzi, uneori și mai mari.

Dacă arborele tăiat face parte dintr-o specie protejată sau dintr-o zonă care are regim de protecție ecologică, fapta se poate încadra la contravenție gravă sau chiar infracțiune silvică, reglementată de Codul Silvic. În acest caz, se poate ajunge la închisoare de la 6 luni la 3 ani sau la amendă penală, în funcție de prejudiciul calculat de autorități.

Este important de reținut că nu doar tăierea, ci și „rănirea” sau „toaletarea excesivă” a arborilor fără aviz poate fi sancționată.

Procedura este simplă, dar trebuie respectată. Proprietarul depune o cerere la primărie, însoțită de:

o fotografie sau o schiță a terenului unde se află arborele;

motivul solicitării (de exemplu, copac bolnav, uscat, periculos);

datele de identificare ale proprietarului.

Primăria trimite apoi o echipă pentru constatare și, dacă motivele sunt întemeiate, eliberează avizul de tăiere. În unele localități, avizul este condiționat de plantarea unui alt arbore în locul celui eliminat.

De reținut că, dacă un vecin sau un trecător anunță autoritățile că ai tăiat un copac fără aviz, primăria sau Garda de Mediu poate trimite o echipă de control. Dacă se confirmă că nu ai avut autorizație, se aplică amenda și se întocmește proces-verbal. În cazul arborilor cu valoare ornamentală sau ecologică, primăria poate dispune și replantarea pe cheltuiala ta.

În cazurile grave, cum ar fi tăierea arborilor din zone protejate sau a celor de pe aliniamente stradale, autoritățile pot sesiza poliția și Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și Vânătoare (ITRSV) pentru verificări suplimentare.