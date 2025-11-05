Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva a atras atenția asupra modului în care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) ar promova „în grabă și nelegal” un proiect de Ordonanță de Urgență privind modificarea Codului Silvic și a Statutului personalului silvic. Potrivit organizației sindicale, aceste demersuri ar putea afecta grav modul de administrare a pădurilor statului.

Reprezentanții federației au afirmat că echipa condusă de ministrul MMAP, Diana Buzoianu, insistă asupra unui proiect „lipsit de fundamentare economică, socială și silviculturală”, motivat mai degrabă de considerente de imagine decât de nevoia reală de reformă. Aceștia au susținut că propunerile de modificare nu sunt însoțite de studii de impact, analize cost-beneficiu sau proiecții privind resursa umană, iar documentul legislativ ar fi fost redactat de persoane fără pregătire adecvată și cu rea-voință.

Federația Silva a acuzat MMAP că a ignorat procedurile legale de consultare publică, trimițând către Consiliul Economic și Social (CES) o variantă revizuită a proiectului de OUG care nu ar fi fost dezbătută anterior în cadrul Comisiei de Dialog Social, așa cum prevede legea. Organizația a subliniat că pașii procedurali prevăzuți de Legea nr. 367/2022 privind dialogul social sunt obligatorii, nu opționali, și a solicitat CES respingerea proiectului.

Sindicaliștii au mai semnalat că documentul transmis spre avizare nu deține avizele obligatorii din partea Ministerului Educației și Cercetării și a Ministerului Justiției. Potrivit acestora, Ministerul Justiției ar fi formulat deja o serie de observații și critici de natură legală și constituțională, arătând că proiectul forțează legislația și ar putea conduce la destructurarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, instituție considerată de interes strategic și de securitate națională.

Federația Silva a mai avertizat că astfel de inițiative, venite din partea unor persoane „cu o cunoaștere superficială a sectorului silvic sau cu agende străine de interesul național”, reprezintă un risc major pentru patrimoniul forestier al statului. Sindicaliștii au apreciat că este imoral ca politicienii să „învețe meserie pe banii românilor” și ilegal să pună în pericol avuția națională pentru a răspunde unor interese politice sau de grup.

Liderul Federației Silva, Silviu Geană, avertizează că pădurile statului trebuie administrate profesionist, în interes public, și nu pot fi „la cheremul nimănui, indiferent de culoarea politică”. Inclusiv hergheliile aflate în administrarea Romsilva, de o valoare inestimabilă, trebuie protejate de tentativele de privatizare mascată sau de gestionare neprofesionistă, spune ea.