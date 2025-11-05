Buzoianu a transmis pe Facebook că negocierile la Bruxelles, desfășurate împreună cu miniștrii statelor membre în cadrul Consiliului de Mediu, au început marți dimineață și, după aproximativ 20 de ore de discuții și analizarea a numeroase amendamente, a fost identificată o formulă care răspunde și nevoilor României în ceea ce privește țintele climatice pentru 2040.

„Am început negocierile la Bruxelles, alături de miniștrii statelor membre, la nivelul Consiliului de Mediu marți, la ora 8. Este miercuri, a doua zi, 20 de ore mai târziu. Zeci de discuții mai târziu, zeci de amendamente discutate mai târziu, acum câteva minute, am găsit o variantă care răspunde inclusiv nevoilor României cu privire la țintele de îndeplinit pentru 2040”, a transmis Buzoianu pe Facebook.

Ministrul a declarat că România a avut un rol semnificativ în negocieri, subliniind că „vocea țării contează” și că a participat activ la luarea deciziilor pentru a reprezenta interesele românilor. Buzoianu a menționat că România rămâne aliniată obiectivului european de decarbonizare, beneficiind însă de instrumente suplimentare pentru implementarea măsurilor.

„Da, suntem ambițioși cu obiectivul final de decarbonizare, dar, în același timp, amânăm o serie de obligații care erau imposibil de îndeplinit până în 2027. Da, avem aceeași misiune de a lupta împotriva schimbărilor climatice, dar am obținut instrumente care ajută toate statele care au contexte și resurse diferite să poată pune în practică toate acele măsuri care vor îmbunătăți viața cetățenilor europeni”.

Ministrul a afirmat că România rămâne în concordanță cu obiectivele statelor membre și ale Comisiei Europene în domeniul combaterii schimbărilor climatice, poziționându-se ca un partener puternic, capabil să își apere interesele alături de țările vecine. El a concluzionat că succesul este posibil, dar necesită multă muncă.

Miniștrii mediului ai UE au ajuns miercuri aproape de un acord privind obiectivul climatic pentru 2040, însă negocierile de ultim moment au dus la slăbirea acestuia, conform unui proiect de document consultat de Reuters, înainte de summitul COP30 din Brazilia. După mai mult de 16 ore de discuții, miniștrii au convenit asupra unui compromis pentru reducerea emisiilor cu 90% până în 2040, comparativ cu nivelurile din 1990, dar au introdus flexibilități care permit slăbirea obiectivului, inclusiv posibilitatea de a cumpăra credite de carbon străine pentru a acoperi până la 5% din reducere. Aceasta ar echivala practic cu o reducere efectivă de 85% pentru industriile europene, transferând responsabilitatea unor emisii către alte țări.

Pentru a câștiga sprijinul țărilor mai sceptice, proiectul de compromis include și ajustări ale altor politici climatice sensibile, precum amânarea cu un an, până în 2028, a lansării viitoarei piețe a carbonului din UE. Polonia și Republica Cehă s-au opus acestei măsuri, invocând riscul creșterii prețurilor la combustibili. Diplomati UE au declarat că miniștrii discutau încă proiectul și intenționau să se reunească miercuri dimineață pentru aprobarea formală a acordului.

UE se grăbește să finalizeze acest acord pentru a evita să se prezinte fără rezultate la summitul COP30, unde președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să se întâlnească cu alți lideri mondiali.