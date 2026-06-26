România a semnat acordul UE privind stocarea energiei, care prevede extinderea capacităților de stocare în perioada 2026–2028

România a semnat, alături de statele membre ale Uniunii Europene, un acord tripartit privind stocarea energiei, cu aplicare în perioada 2026–2028. Documentul vizează extinderea capacităților de stocare, integrarea surselor regenerabile și stabilizarea prețurilor pentru consumatori.

Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a anunțat, vineri, că a semnat, alături de miniștrii energiei din statele UE, acordul tripartit privind stocarea energiei. Documentul are aplicare imediată pentru perioada 2026–2028 și urmărește consolidarea capacității de stocare a energiei la nivel european.

Potrivit oficialului, acordul are ca obiective o mai bună integrare a surselor regenerabile de energie în sistemul energetic, reducerea limitării producției de energie (curtailment) și asigurarea unor prețuri mai mici și mai stabile pentru consumatori. De asemenea, acesta vizează stimularea procesului de electrificare și creșterea competitivității industriei și a companiilor.

Bușoi a precizat că, până în anul 2030, UE va avea nevoie de capacități de stocare de aproximativ 200 GW pentru a răspunde cerințelor sistemului energetic, în condițiile în care la începutul anului 2026 erau instalate aproximativ 55 GW.

Pentru atingerea acestui obiectiv, vor fi necesare investiții în dezvoltarea unor tehnologii diverse de stocare, capabile să răspundă diferitelor intervale de timp. Acestea vor putea funcționa atât ca soluții independente, cât și integrate cu sursele regenerabile de energie, acolo unde acest lucru este eficient din punct de vedere economic.

Bușoi a anunțat, tot vineri, că, în cadrul Consiliului Miniștrilor Energiei din UE, România și-a exprimat sprijinul pentru declarația prezentată de Republica Cehă și de ceilalți co-semnatari referitoare la Regulamentul UE privind metanul.

Potrivit oficialului, România susține obiectivele Regulamentului privind metanul și ambițiile climatice ale UE, însă consideră că aplicarea acestuia trebuie să rămână fezabilă din punct de vedere tehnic, proporțională și pe deplin compatibilă cu obiectivul de protejare a securității energetice a UE.

Secretarul de stat a precizat că România salută eforturile Comisiei Europene și intenția acesteia de a formula o recomandare în acest domeniu. Totuși, în contextul geopolitic actual și al incertitudinilor persistente privind implementarea obligațiilor referitoare la importuri, autoritățile române apreciază că aceste măsuri nu sunt suficiente.

În acest context, România susține amânarea cu trei ani a obligațiilor prevăzute de regulament, considerând că această soluție ar permite o implementare mai echilibrată, fără a afecta securitatea energetică a UE.

Secretarul de stat din Ministerul Energiei a anunțat că, în cadrul Consiliului Miniștrilor Energiei din UE, a transmis mesajul României privind necesitatea unei mai bune integrări a rețelelor energetice și a dezvoltării interconectărilor între statele membre.

Potrivit oficialului, România susține în mod constant că o infrastructură energetică mai bine conectată reprezintă un element esențial pentru consolidarea securității energetice, asigurarea stabilității pieței și sprijinirea tranziției verzi la nivel european.

Secretarul de stat a subliniat că România sprijină, totodată, obiectivele UE în domeniul electrificării și țintele de decarbonizare asumate la nivel european, considerând că acestea trebuie însoțite de investiții în dezvoltarea și interconectarea infrastructurii energetice.