Împărțirea unui teren între frați este una dintre cele mai frecvente situații juridice întâlnite în România după decesul părinților. Procedura poate părea simplă la prima vedere, însă implică mai multe etape legale și administrative, iar necunoașterea regulilor poate duce la conflicte sau întârzieri semnificative.

În lipsa unui testament, împărțirea terenului se face conform regulilor moștenirii legale prevăzute de Codul Civil. Potrivit acestuia, copiii defunctului (frații între ei) moștenesc în mod egal bunurile.

Astfel, dacă sunt trei frați, fiecare are dreptul la o cotă de 1/3 din teren, indiferent de alte circumstanțe. Legea nu face diferențe în funcție de implicarea unuia dintre moștenitori în întreținerea sau exploatarea terenului. Cu alte cuvinte, nu contează cine „a lucrat pământul” sau cine a locuit mai aproape de acesta, deoarece toți frații au drepturi egale.

Există însă o excepție importantă: dacă există un testament valabil, împărțirea se va face conform voinței defunctului, în limitele stabilite de lege (respectarea rezervei succesorale).

Pentru a putea împărți efectiv terenul, este necesară deschiderea succesiunii. Aceasta se face, de regulă, la notar public, în baza actelor de proprietate și a certificatelor de stare civilă.

Dacă există un titlu de proprietate clar asupra terenului, procedura este mai simplă. Notarul va stabili masa succesorală și cotele fiecărui moștenitor, eliberând certificatul de moștenitor. Acest document este esențial pentru a putea face ulterior partajul.

În situația în care nu există acte clare de proprietate, lucrurile se complică. Moștenitorii trebuie să facă verificări la primăria localității unde se află terenul și la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituția responsabilă cu evidența proprietăților imobiliare. De multe ori, este necesară reconstituirea dreptului de proprietate sau actualizarea documentației cadastrale.

După finalizarea succesiunii, urmează etapa de partaj, adică împărțirea efectivă a terenului între frați. Aceasta se poate face în două modalități, prima fiind partajul amiabil, cea mai simplă și rapidă variantă. Frații se înțeleg asupra modului în care va fi împărțit terenul și merg la notar pentru autentificarea acordului. În practică, terenul poate fi:

împărțit fizic în loturi egale sau proporționale cu cota fiecăruia;

atribuit unui singur frate, cu plata unei sulte (compensații financiare) către ceilalți;

vândut, iar banii împărțiți între moștenitori.

Această variantă este preferată deoarece implică costuri mai mici și evită conflictele de durată.

„(1) Dacă toţi moştenitorii sunt prezenţi şi au capacitate de exerciţiu deplină, partajul se poate realiza prin bună învoială, în forma şi prin actul pe care părţile le convin. Dacă printre bunurile succesorale se află imobile, convenţia de partaj trebuie încheiată în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute. (2) Dacă nu sunt prezenţi toţi moştenitorii ori dacă printre ei se află minori sau persoane puse sub interdicţie judecătorească ori persoane dispărute, atunci se vor pune sigilii pe bunurile moştenirii în cel mai scurt termen, iar partajul voluntar se va realiza cu respectarea regulilor referitoare la protecţia persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă ori privitoare la persoanele dispărute”, arată Art. 1144 din Codul Civil.

A doua modalitate este partajul judiciar și este aplicat când frații nu ajung la un acord, iar singura soluție rămâne instanța de judecată. Partajul judiciar este reglementat tot de Codul Civil al României și de Codul de procedură civilă.

Instanța va analiza situația și va decide:

dacă terenul poate fi împărțit în natură;

valoarea acestuia;

eventualele despăgubiri între frați.

De regulă, se dispune efectuarea unei expertize tehnice pentru stabilirea modului optim de împărțire. Procedura poate dura luni sau chiar ani și implică costuri mai mari (taxe de timbru, expertize, onorarii de avocat).

Există situații în care terenul nu poate fi divizat în mod practic (de exemplu, suprafață prea mică sau configurație nefavorabilă). În acest caz, instanța poate decide:

atribuirea întregului teren unui singur moștenitor, cu obligația de a-i despăgubi pe ceilalți;

vânzarea terenului și împărțirea banilor.

Aceeași soluție poate fi aplicată și în cazul unui acord amiabil între frați.

În lipsa unor documente clare, verificările la primărie și la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) devin esențiale. Aceste instituții pot furniza informații despre:

existența titlului de proprietate;

înscrierea în cartea funciară;

istoricul terenului.

Fără aceste clarificări, nici succesiunea și nici partajul nu pot fi finalizate corect.

Astfel, împărțirea terenului între frați este guvernată de reguli clare, dar aplicarea lor depinde de situația concretă a fiecărei familii. În lipsa unui testament, frații au drepturi egale, iar faptul că unul dintre ei a lucrat terenul nu îi conferă avantaje legale.

Cea mai eficientă soluție rămâne înțelegerea amiabilă, care reduce costurile și timpul necesar. Totuși, atunci când apar neînțelegeri, instanța poate interveni pentru a stabili o împărțire echitabilă.

Pentru a evita problemele, specialiștii recomandă clarificarea din timp a actelor de proprietate și apelarea la un notar sau avocat încă din fazele inițiale ale procedurii.