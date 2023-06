Este doliu uriaș în lumea academică după ce un renumit profesor s-a stins din viață. Este vorba despre profesorul Anghel Stanciu, cel care a fost și parlamentar pentru o perioadă de șase ani.

Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea a publicat un mesaj pe Facebook cu privire la trecerea în neființă a acestuia în care a oferit condoleanțele sale familiei îndurerate.

” O lacrimă a părerii de rău, vărsată la catafacul profesorului Anghel Stanciu. Un salut de respect pentru valorosul profesor! O prodigioasă carieră didactică și politică !

Condoleanțe familiei îndurerate! Dumnezeu să îl odihnească în pace!” , se arată pe pagina de Facebook a fostului ministru.

Anghel Stanciu, susținător al pensiilor de serviciu

Propunerea privind pensiile de serviciu pentru parlamentari a fost avizată printr-un proiect semnat de 225 de aleși, cu o majoritate semnificativă de peste 150 de semnatari din partea PSD. Printre susținători s-au mai numărat reprezentanți ai UDMR, ai Partidului Liberal Reformator (Tăriceanu), parlamentari ai minorităților și un deputat liberal.

Anghel Stanciu, unul dintre inițiatorii pensiilor de serviciu pentru parlamentari și un deputat cu șase mandate, a pledat pentru restabilirea responsabilității în Parlament. Votul final privind aceste pensii a avut loc la 15 decembrie și s-a desfășurat prin ridicare de mână și nu prin vot electronic. Rezultatul a relevat 287 de voturi pentru, un vot împotrivă și cinci abțineri. Proiectul de lege a fost adoptat cu unele discuții după plecarea liberalilor din cameră, menținându-se un cvorum de 274 de voturi.

Anunțul decesului său a fost făcut de Irina Stanciu

„Cu nemărginită durere în suflet, familia anunţă trecerea in nefiinta a celui care a fost prof. univ. emerit,doctor docent.dr ing.Anghel Stanciu, tata,frate, soț, bunic și om intre oameni. Vei rămâne veşnic în sufletele noastre! Sicriul va fi depus la Capela Daniel si Anca, vis a vis de intrarea in cimitirul Eternitatea,in cursul zilei de marti , iar inmormantarea va avea loc joi, la Cimitirul Eternitatea, la ora 12.00”, spunea nora acestuia, Irina Stanciu.

Potrivit Ziarului de Iași, „Iasul a pierdut astazi pe unul din cei mai apreciati si valorosi universitari, prof. univ. emerit, dhc. dr.ing. Anghel Stanciu. În varsta de 74 de ani, cu o impresionanta cariera didactica la Univ. Tehnica Gh. Asachi din Iasi si ulterior, politica in Parlamentul Romaniei, Anghel Stanciu a fost o personalitate marcanta a comunitatii iesene in perioada 1992-2016. Profesor in cadrul Catedrei de Geotehnica si Fundatii din cadrul Facultatii de Constructii Iasi, Universitatea Gh. Asachi Iasi, dar si membru al Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania si al Academiei de Stiinte Agricole si Sivice Gheorghe Ionescu Sisesti, Anghel Stanciu a lasat in urma sa o impresionanta mostenire stiintifica si didactica, constand in peste 216 lucrari stiintifice publice, 20 de cursuri, manuale, carti si indrumatoare, 7 brevete de inventii, 71 de contracte de cercetare stiintifica si 15 proiecte realizate. Profesorul Anghel Stanciu a fost si Presedinte al Senatului Universitatii Tehnice Gheorghe Asachi din Iasi in perioada 2012-2016”.