În jurul orei 3:48, autoritățile au transmis un mesaj RO-ALERT către locuitorii din nordul județului Tulcea, avertizând asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Oamenii au fost sfătuiți să adopte măsuri de autoprotecție, în contextul intensificării atacurilor din apropierea graniței cu Ucraina. Autoritățile recomandă, în astfel de situații, evitarea deplasărilor în aer liber, adăpostirea în spații sigure și evitarea contactului cu eventuale fragmente de drone, care pot fi periculoase sau chiar explozive.

Zona de nord a județului Tulcea a devenit extrem de sensibilă în contextul războiului din Ucraina, din cauza apropierii de porturile ucrainene Reni și Ismail, aflate pe brațul Dunării.

Aceste infrastructuri sunt frecvent ținta atacurilor cu drone ale Rusiei, iar proximitatea față de teritoriul României crește riscul ca fragmente sau aparate de zbor să ajungă accidental pe teritoriul național. Situația este monitorizată constant și de presa internațională, inclusiv de Reuters, care a relatat despre intensificarea acestor atacuri în regiune.

În urma detectării unor ținte aeriene în apropierea spațiului românesc, Forțele Aeriene au intervenit imediat.

„Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române din serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în poziţii de tragere. Nu au fost detectate pătrunderi în spaţiul aerian naţional. Alerta aeriană a încetat la ora 4:45.”, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării Naţionale (MApN).

România, ca stat membru al NATO, participă la sistemul integrat de apărare aeriană al Alianței, iar astfel de misiuni de Poliție Aeriană sunt parte a măsurilor de protejare a flancului estic.

Datele oficiale arată o creștere semnificativă a incidentelor în proximitatea graniței româno-ucrainene.

Potrivit MApN, în cadrul celor aproximativ 70 de atacuri înregistrate în apropierea frontierei, au fost raportate 21 de situații în care drone utilizate de Rusia au pătruns în spațiul aerian național.

În plus, în 41 de cazuri au fost descoperite fragmente de drone pe teritoriul României, majoritatea în nordul județului Tulcea, ceea ce confirmă riscurile reale generate de conflict pentru populația civilă.

De la declanșarea conflictului din Ucraina, autoritățile române au emis peste 70 de mesaje RO-ALERT de tip „alertă extremă” în patru județe, cele mai multe vizând județul Tulcea.

Frecvența acestor avertizări a crescut în ultimele luni, pe fondul intensificării atacurilor asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, ceea ce a determinat consolidarea măsurilor de supraveghere și reacție rapidă în zona de est a României.