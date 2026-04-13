Péter Magyar a explicat că problema aderării Ucrainei la Uniunea Europeană nu poate fi tratată rapid și va trebui supusă unui referendum în Ungaria. El a arătat că admiterea unei țări aflate în război în blocul comunitar este exclusă în acest moment.

Liderul politic a subliniat că Ucraina se află într-o situație de conflict, iar acest lucru face imposibilă integrarea în Uniunea Europeană în perioada apropiată. A adăugat că, în cazul în care acest scenariu ar deveni realist, decizia va aparține cetățenilor prin vot. Totodată, a precizat că nu vede această posibilitate realizabilă nici în următorii ani, nici pe termen de un deceniu.

„Aceasta este o țară aflată în război; este complet exclus ca Uniunea Europeană să admită o țară aflată în război”, a indicat Magyar. Dacă Ucraina ar fi admisă, va exista un referendum în Ungaria, a continuat el. „Dar nu cred că acest lucru se va întâmpla în viitorul apropiat sau chiar în următorii zece ani”, conform acestuia.

Magyar a mai menționat că restabilirea drepturilor minorității etnice maghiare reprezintă o condiție esențială pentru reluarea relațiilor cu Ucraina.

După anunțarea rezultatelor alegerilor din Ungaria, Volodimir Zelenski a transmis un mesaj de felicitare pentru Péter Magyar și partidul TISZA, salutând victoria categorică. Liderul ucrainean a arătat că Ucraina urmărește menținerea unor relații bune cu toate statele europene și este pregătită să dezvolte cooperarea cu Ungaria.

„Felicitări lui Péter Magyar și partidului TISZA pentru victoria lor categorică. Este important atunci când prevalează o abordare constructivă. Ucraina a urmărit întotdeauna să aibă relații bune de vecinătate cu toate statele din Europa și suntem pregătiți să dezvoltăm cooperarea cu Ungaria”, a scris Volodimir Zelenski.

Acesta a mai indicat că Europa trebuie să devină mai puternică și că există o dorință largă pentru cooperare și stabilitate. De asemenea, a transmis disponibilitatea pentru întâlniri și colaborare constructivă în beneficiul ambelor țări, dar și al securității și stabilității în Europa.

„Suntem pregătiți pentru întâlniri și pentru o muncă comună, constructivă, în beneficiul ambelor națiuni, precum și al păcii, securității și stabilității în Europa”, a mai spus președintele ucrainean.

În același timp, administrația de la Kremlin a anunțat că nu îl va felicita pe Péter Magyar, invocând faptul că Ungaria este considerată o țară neprietenoasă. Informația a fost transmisă de agenția de stat rusă.

Victoria lui Péter Magyar marchează încheierea unei perioade politice dominate de Viktor Orbán, care a condus Ungaria timp de 16 ani. Schimbarea este privită la nivel european ca un moment important pentru relația Budapestei cu Uniunea Europeană.

Deși schimbarea de putere este văzută ca o oportunitate pentru relansarea relațiilor cu Uniunea Europeană, Péter Magyar a transmis anterior rezerve clare în ceea ce privește sprijinul direct pentru Ucraina. El s-a poziționat împotriva trimiterii de arme sau fonduri din partea Ungariei către Kiev.

În același context, lideri europeni au salutat rezultatul alegerilor. Ursula von der Leyen a arătat că Ungaria a ales Europa și că această decizie consolidează Uniunea.

Pe plan intern, Péter Magyar a transmis susținătorilor că rezultatul votului arată o orientare clară către Europa și către o Ungarie liberă. În același timp, a cerut demisia susținătorilor fostului premier din instituțiile statului.

Rezultatul alegerilor a generat reacții și în Statele Unite, unde susținători ai fostului premier mizaseră pe continuitatea acestuia. În acest context, JD Vance afirmase anterior, în cadrul unui miting electoral, că Viktor Orbán ar trebui să rămână prim-ministru al Ungariei.