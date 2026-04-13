Peter Magyar a prezentat luni, 13 aprilie 2026, în prima sa conferință de presă după câștigarea alegerilor, direcțiile viitorului guvern Tisza.

El l-a și acuzat pe Viktor Orbán că i-a trădat pe ungurii din diaspora și din Transilvania, explicând că acest lucru s-ar fi întâmplat atunci când l-a susținut pe George Simion. Magyar a afirmat că istoria nu se scrie la Moscova, Washington sau Bruxelles, ci în Ungaria. El a criticat dur perioada în care a condus Orbán, acuzându-l că nu s-a ocupat de problemele reale ale oamenilor.

El a explicat că Guvernul Orbán nu ar fi vorbit despre educație, sănătate sau scumpiri, ci s-ar fi concentrat pe subiecte externe precum Rusia, Ucraina, Iran sau alegerile din SUA. A adăugat că Orbán ar fi fost atât de preocupat de aceste teme încât ar fi spus, chiar și dacă era trezit noaptea, că el a câștigat alegerile, nu Trump.

Potrivit spuselor sale, țara ar fi ajuns sub controlul crimei organizate, susținând că politicieni corupți ar fi colaborat cu oameni influenți din economie și presă. El a spus că este nevoie de o schimbare de regim. A adăugat că Ungaria va rămâne parte a Europei, indiferent de încercările lui Orbán de a o îndepărta de Uniunea Europeană.

În ceea ce privește situația politică internă, Magyar a anunțat că partidul său ar urma să aibă 139 de mandate în noul Parlament, posibil chiar 142 după numărarea tuturor voturilor, spunând că este un rezultat fără precedent. El i-a cerut președintelui republicii, pe care l-a numit o marionetă, să convoace Parlamentul mai devreme decât termenul legal și să îl desemneze pentru formarea noului guvern. În final, Magyar a spus că țara nu are timp de pierdut.

„Orban i-a trădat pe ungurii din diaspora, din Transilvania, atunci când l-a susținut pe George Simion. Istoria nu se scrie la Moscova. Nu se scrie la Washington sau la Bruxelles, ci se scrie în Ungaria. Guvernul Orbán nu a vorbit despre educație, sănătate, criza prețurilor. A vorbit întruna despre Rusia, Ucraina, Iran, despre alegerile prezidențiale americane. Dacă îl trezeai în mijlocul nopții, ar fi spus că alegerile le-a câștigat el, nu Trump. Țara a fost luată cu forța de crima organizată. Criminalii politici erau mână în mână cu elitele economice și cu presa. Avem nevoie de o schimbare de regim. Ungaria va aparține Europei, indiferent cum a încercat Orbán să scoată țara din UE. Țara noastră nu are timp de pierdut”, a punctat Magyar.

Peter Magyar și-a făcut studiile între 1998 și 2003 la Universitatea Catolică Pázmány Péter, unde a urmat dreptul și științele umaniste. În 2002, a studiat și la Universitatea Humboldt, prin programul Erasmus+, în același domeniu.

Și-a început cariera profesională în 2003 ca judecător stagiar, iar din 2006 a devenit avocat. În 2010, a lucrat ca responsabil de legislația Uniunii Europene în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Comerțului Exterior din Ungaria.

Ulterior, a ocupat mai multe funcții importante: între 2016 și 2018 a fost membru în Consiliul de administrație al Companiei Ungare de Drumuri Publice, iar din 2018 a devenit șeful Direcției pentru dreptul UE din cadrul Băncii Ungare de Dezvoltare. Între 2019 și 2022 a fost director general al Centrului de împrumuturi pentru studenți, iar în 2022 a preluat conducerea companiei Good Farming Ltd.

În plan politic, din 2024 este președintele Partidului TISZA și, totodată, deputat în Parlamentul European, potrivit CV-ului său publicat pe site-ul oficial al Parlamentului European.