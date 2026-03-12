Litigiul Moderna și tehnologia care nu îi aparținea

Compania farmaceutică americană Moderna a acceptat să achite suma de 2,25 miliarde de dolari pentru a închide o dispută judiciară majoră privind drepturile de proprietate industrială asupra tehnologiei vaccinului anti-covid pe care l-a vândut sub numele Spikevax.

Reclamanții care au primit această despăgubire sunt Arbutus Biopharma și Genevant Sciences (o filială a Roivant Sciences).

Moderna a fost acuzată că a folosit fără permisiune tehnologia lipid nanoparticle (LNP), adică acel „înveliș protector” care permite moleculelor de mRNA din vaccin să ajungă în celulele umane (notă – este vorba de „superba” grămăjoară care l-a încântat atât de mult pe Streinu-Cercel). Această tehnologie este deținută de Arbutus/Genevant și a fost esențială pentru vaccinul Spikevax. Litigiul a durat ani de zile și includea procese în SUA și în instanțe internaționale.

Pe baza acordului de plată, toate litigiile cu reclamanții, din SUA și din lume, legate de vaccinul Spikevax și de alte produse similare ale Moderna încetează. Moderna a acceptat că a încălcat 4 patente ale Arbutus/Genevant, iar reclamanții au acordat Moderna o licență globală non-exclusivă pentru a utiliza LNP în vaccinuri mRNA pentru boli infecțioase.

Paradoxal, dar acțiunile Moderna au crescut cu ~8-10% după anunțul privind tranzacția, probabil pentru motivul că elimină riscul de royalties viitoare și procese interminabile. Ca de obicei, infractorii de rang înalt nu sunt sancționați cu boicot, ci cu și mai multă cantitate de bani basculată în afacerile lor.

Reamintesc că toată propaganda covid a prezentat insistent și vindicativ vaccinurile ca fiind știință pură, act benevolent de mare eroism pentru salvarea de vieți și dovadă de etică și echitate socială… pardon, corporatistă nemaiîntâlnită…

Acest acord între infractori nu face decât să evidențieze discrepanța majoră între narativul oficial și realitatea faptică, acea realitate care a fost atât de vehement ștampilată și combătută în pandemie drept „teorie a conspirației”.

Culmea tupeului: Moderna a susținut că o parte din vânzări au fost sub contract guvernamental american, deci contribuabilii ar fi trebuit să plătească despăgubirea, iar nu Moderna. Pentru „eroismul” pandemic plătesc cetățenii, dar meritele sunt încasate de tupeiști și neo-feudali.

Nu există acuzații penale pentru fraudele din pandemie comise de pharma și de sistemul birocratic (susținut mediatic pe miliarde din banii contribuabililor) și de pletora de intermediari care au permis crearea și supraviețuirea narațiunii pandemice. Nu există cereri oficiale de retragere de autorizații (AstraZeneca a cerut din proprie inițiativă retragerea autorizației, pe motiv că vaccinul său anti-covid nu era sigur și eficient).

Narativul oficial 2020-2023 a fost cam așa: „știință pură, dezvoltată în timp record de eroi corporatiști”; „vaccinurile ne-au salvat pe toți, companiile au acționat din pur altruism”; „etica de corporație a fost nemaiîntâlnită – lumea a fost salvată din bunătate”.

Ce arată procesele de daune

Realitatea dezvăluită acum, de aceste procese de daune:

Moderna a folosit o tehnologie patentată de o companie mică (Arbutus/Genevant) fără permisiune, a vândut miliarde de doze (cu profituri de ordinul zecilor de miliarde USD) și a luptat în instanță ani de zile înainte să accepte să plătească despăgubiri (care, de altfel, sunt jenant de mici în raport de cifra de afaceri exorbitantă făcută în pandemie);

Guvernul SUA a injectat miliarde prin Operation Warp Speed și a acordat Moderna scutiri de răspundere pentru daune cauzate utilizatorilor vaccinului; Moderna a primit bani publici masivi, atât pentru cercetare, cât și ca preț al vaccinurilor, dar a tratat chestiunea proprietății industriale ca pe un detaliu neglijabil (până când a fost prinsă); ARNm nu a fost inventat de Moderna, ci a fost o combinație de cercetare publică, susținută cu bani publici, și de patente private; celelalte companii-vedetă ale pandemiei au făcut același lucru (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson);

Profitul enorm, obținut într-un timp record, a fost însoțit de totala imunitate de răspundere, civilă și penală; legal, nimeni nu merge la închisoare, iar tehnologia rămâne disponibilă, cu toate riscurile și problemele etice aferente;

Factura achizițiilor și, deopotrivă, a despăgubirilor, a fost aruncată în spinarea contribuabililor (e ridicol, dar la noi încă se mai crede că vaccinurile au fost gratuite…); publicul a plătit deja de două ori: prin taxe și prețuri și prin despăgubiri pentru prejudicii cauzate de Big Pharma altora; urmează să plătească și a treia oară, prin efectele adverse.

Acest cinism, comun tuturor celor din Big Pharma, a erodat încrederea în instituții și a creat convingerea că „știința pură” a fost, de fapt, un marketing bun și un lobby necinstit, care au dus la punerea lumii în captivitate, prin frică, pentru a obține conformarea totalitară.

Aceste procese sunt, pur și simplu, dovada că în spatele oricărei crize globale stau interese economice, patente și negocieri – nu basme cu eroi.

Știința nu e niciodată „pură” când intră în joc sute de miliarde de dolari.

Procesul similar intentat Pfizer

Cei doi reclamanți contra Moderna au un proces similar și contra Pfizer. Tehnologia LNP (lipid nanoparticle) a fost folosită și în cazul vaccinului Comirnaty, doar că Pfizer încă luptă, iar miza financiară este și mai mare.

Acest al doilea proces se judecă deja de 3 ani, la Tribunalul Districtual din New Jersey (SUA). În principiu, acțiunea a fost admisă încă din septembrie 2025, dar sentința finală este așteptată prin 2027.

Miza este mult mai mare – Comirnaty reprezintă ~2/3 din vânzările globale de vaccinuri mRNA anti-covid (mult mai mult decât Spikevax-ul Moderna). Deci daunele potențiale sunt uriașe – despăgubiri imediate de miliarde de dolari, plus royalties viitoare și interdicție de vânzare.

De notat că tranzacția cu Moderna statuează deja că cele 4 patente aparțin reclamanților – este greu de crezut că Pfizer va avea câștig de cauză.

Și mai interesant: Pfizer are multe alte litigii de încălcare a patentelor altora. De exemplu, în 2025 a închis prin tranzacție (și a plătit despăgubiri) un litigiu similar cu GSK, CureVac, precum și cu … Moderna, pe alte patente mRNA.

Așadar, se poate spune că Pfizer este nu numai infractor, ci și recidivist.

Iată pe cine au sanctificat entuziaștii vaccinului din România și din UE …

III. Contractele europene și factura pentru state

Reamintesc că Ursula von der Leyen a „negociat” pe SMS un contract de 35 de miliarde de euro cu Pfizer, pentru achiziția de vaccinuri Comirnaty. Precum probabil se știe, CJUE a obligat Comisia Europeană să facă publice acele SMS-uri, dar totul a fost acoperit de ceață. Comisia a refuzat publicarea, în ciuda deciziei ferme a CJUE, iar majoritatea din Parlamentul UE a salvat-o la limită pe Ursula von der Leyen de la demiterea prin moțiune de cenzură (moțiune pe care am depus-o chiar eu anul trecut, în iunie 2025).

De asemenea, reamintesc că Pfizer a dat în judecată România și Polonia, pentru a fi obligate să achite vaccinuri contractate, dar nelivrate și neutilizate. Procesele sunt în pronunțare, în Belgia. E bine să știm că:

Poloniei, Pfizer i-a cerut ~1,4 miliarde € pentru 60 milioane doze refuzate;

României, Pfizer i-a cerut ~550 milioane € pentru doze nepreluate.

Aceste procese se bazează pe contractele de achiziție „centralizată” de vaccinuri „negociate” de UE în 2021 – 2022. Țările invocă forța majoră (război Ucraina), supraproducția și lipsa de pierderi reale pentru Pfizer. În mod cu totul paradoxal, niciuna dintre țări nu a chemat UE în garanție. Nimeni nu a cerut ca, în caz că Polonia și România ar pierde procesul cu Pfizer, UE să plătească cele 2 miliarde, iar nu populația celor 2 țări …

Argumentul pe care nimeni nu îl folosește

Guvernele din Polonia și România ar putea folosi acum decizia ca argument public contra Pfizer. Vaccinul avea probleme de patente, deci nu era chiar „știință pură”. Cel puțin din această perspectivă, contractele au fost semnate în condiții dubioase. Pfizer ar putea grăbi un acord de compromis cu Polonia și România ca să evite alte pierderi de imagine și bani.

Dacă pierde procesul din New Jersey, retroactiv Pfizer nu mai este proprietar pe drepturile de reproducere și vânzare ale vaccinului și nici nu mai poate garanta efectul preventiv, deci a vândut lucrul altuia, deci nu are dreptul la preț. Retroactiv, autorizația de punere pe piață este invalidă, căci s-a întemeiat pe afirmația falsă că Pfizer este titularul drepturilor de proprietate intelectuală asupra vaccinului.

Până azi, însă, niciuna dintre aceste țări – pârâte nu a folosit acest argument pentru a combate pretențiile Pfizer …

De fapt, trebuie să ne așteptăm că România va pierde procesul, că doar nu lăsăm Pfizer fără surse de finanțare a daunelor plătibile în SUA, în calitatea sa de infractor recidivist …

Este un text care reia, într-o cheie critică, una dintre cele mai incomode întrebări rămase după pandemie: cât din ceea ce a fost prezentat drept știință, solidaritate și interes public a fost, în realitate, o combinație de patente, profit, imunitate juridică și costuri transferate către cetățeni.

Material platit de ECR GROUP din Parlamentul European