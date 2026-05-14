Potrivit raportului realizat de Corpul de Control al Ministerului Finanțelor și Autoritatea Vamală Română, între 1 ianuarie 2024 și 31 decembrie 2025 au fost înregistrate 7.593 de declarații de numerar.

Dintre acestea, 5.758 au fost depuse la intrarea în Uniunea Europeană prin punctele de frontieră ale României, iar 1.835 la ieșirea din UE.

Valoarea totală declarată la intrare a fost de 1,261 miliarde de euro, în timp ce la ieșire au fost declarate 511,7 milioane de euro.

Analiza arată că Ucraina a reprezentat principala țară de proveniență a fondurilor transportate în numerar, urmată de Republica Moldova și Turcia.

La destinație, cele mai frecvente state au fost Turcia, Austria și România.

Raportul precizează că 73% dintre declarațiile depuse la intrarea în Uniunea Europeană prin România în perioada 2024–2025 au avut ca sursă Ucraina.

Verificările au evidențiat existența unor tipare repetitive de transport transfrontalier de numerar, cu valori foarte mari concentrate în mâinile unui număr redus de persoane.

Potrivit documentului, din totalul de 1.464 de declarații aferente persoanelor care au intrat în Uniunea Europeană din Ucraina, 943 de declarații, adică 64%, au fost depuse de doar 21 de persoane.

Autoritățile au identificat persoane care au introdus în mod repetitiv sume importante de bani prin punctele de frontieră din România, folosind în special rutele Ucraina – România – Austria și Ucraina – România – Turcia.

Ministerul Finanțelor consideră că acest tip de concentrare ridică semne importante de întrebare și indică vulnerabilități serioase în zona prevenirii spălării banilor.

Raportul arată și o concentrare masivă a fluxurilor de numerar în două puncte vamale.

Biroul Vamal de Frontieră Siret a înregistrat declarații de numerar în valoare de aproximativ 793,9 milioane de euro, iar Biroul Vamal de Frontieră Halmeu aproximativ 362,7 milioane de euro.

Împreună, cele două puncte vamale au concentrat peste 92% din totalul sumelor declarate la nivel național.

Această concentrare a atras atenția autorităților, mai ales în contextul în care fluxurile au crescut puternic în primele luni din 2025.

Cele mai mari volume de numerar declarate au fost înregistrate în perioada martie–mai 2025.

În martie 2025 au fost raportate aproximativ 72 de milioane de euro, în aprilie 67 de milioane, iar în mai aproape 100 de milioane de euro.

Ministerul Finanțelor susține însă că, începând din iunie 2025 și continuând în 2026, aceste fluxuri au scăzut puternic.

Instituția arată că nivelurile din a doua parte a anului 2025 și cele din primele luni din 2026 sunt semnificativ mai mici decât în perioada de vârf, iar această schimbare ar fi fost influențată și de intensificarea măsurilor de control și monitorizare.

Ministerul Finanțelor a anunțat că raportul detaliat a fost transmis autorităților competente în domeniul investigării infracțiunilor economico-financiare pentru valorificarea informațiilor și luarea măsurilor legale necesare.

Totodată, instituția a precizat că niciuna dintre persoanele aflate la conducerea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și a structurilor responsabile din cadrul Autorității Vamale Române în perioada verificată nu mai ocupă funcții de conducere.

Ministrul Alexandru Nazare a declarat că este nevoie de o capacitate reală de analiză de risc, de instrumente moderne de monitorizare și de o cooperare instituțională eficientă.