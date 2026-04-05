România, la coada Uniunii Europene!

Contribuțiile sociale pot ajunge să reprezinte până la o treime din salariul total plătit unui angajat, ceea ce face ca povara fiscală asupra muncii să fie semnificativă în multe state europene.

În Luxemburg, ai șanse mari să beneficiezi de cel mai ridicat salariu mediu orar din Europa oferă un salariu mediu net de 49,7 euro pe oră, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat.

În urma sa se află mai multe țări nordice, printre care Islanda, cu 47,0 euro pe oră, Norvegia, cu 45,8 euro, și Danemarca, cu 44,7 euro, toate remarcându-se prin niveluri ridicate de remunerare.

La polul opus se situează state precum Letonia și România, fiecare cu un salariu mediu net de 12,9 euro pe oră, precum și Bulgaria, unde media este de 10,5 euro.

Cu toate acestea, evoluțiile recente aduc și vești încurajatoare pentru Europa de Est. În perioada 2021–2025, Bulgaria a înregistrat cea mai mare creștere a salariilor nete, cu un avans impresionant de 69,4%.

Performanțe notabile au fost consemnate și în alte țări din regiune. Polonia a înregistrat o creștere de 66% a salariilor după taxe, iar România a urcat cu 61,3% în același interval. Angajații din Croația, Lituania și Ungaria au beneficiat de majorări medii ale salariilor nete de peste 50%.

În contrast, ritmul de creștere a veniturilor a fost mult mai redus în unele state vest-europene. Norvegia, Suedia și Italia au raportat cele mai lente evoluții între 2021 și 2025, cu creșteri de doar 5,5%, 6,1% și, respectiv, 10,6%. Germania, Franța și Spania au înregistrat, de asemenea, majorări salariale sub media Uniunii Europene, estimată la 20%.

Pe lângă nivelul salariilor, costurile totale ale muncii reprezintă o provocare importantă pentru angajatori. În Uniunea Europeană, pentru companiile cu cel puțin 10 angajați, costul total al unui salariat se ridică la aproximativ 35 de euro pe oră, iar în zona euro ajunge la 38 de euro. Aproximativ un sfert din aceste costuri este reprezentat de componente non-salariale, cum ar fi contribuțiile sociale.

Există însă diferențe semnificative între state în ceea ce privește structura acestor costuri. Angajatorii din Franța, Suedia și Slovacia suportă cele mai ridicate costuri non-salariale, care pot ajunge la aproximativ o treime din total.

În schimb, în țări precum România, Lituania și Malta, aceste costuri sunt aproape inexistente. În același timp, companiile din Spania și Italia se confruntă cu taxe pe muncă peste media europeană, în ciuda faptului că salariile nete orare rămân sub nivelul mediu al UE.

Angajatorii din Luxemburg suportă cele mai ridicate costuri totale ale muncii din Uniunea Europeană, acestea ajungând la aproximativ 57 de euro pe oră, sumă care include atât salariile, cât și contribuțiile sociale. Acest nivel este cu aproximativ 5 euro mai mare decât în Danemarca, țara situată pe locul al doilea, și cu aproape 10 euro peste Țările de Jos, care ocupă poziția a treia în clasament. Diferențele dintre statele aflate în frunte și cele de la coada ierarhiei sunt însă considerabile.

La celălalt capăt al clasamentului se află Bulgaria, unde costul muncii este de doar 12 euro pe oră, cel mai scăzut din Uniunea Europeană, urmată de Ungaria, cu puțin peste 15 euro pe oră. Aceste discrepanțe reflectă diferențe semnificative între economiile europene în ceea ce privește nivelul de dezvoltare și structura pieței muncii.

Costurile orare ale muncii la nivelul întregii economii au crescut cu 4,1% în Uniunea Europeană și cu 3,8% în zona euro, comparativ cu anul 2024. În acest context, Malta a fost singura țară în care costurile totale ale muncii au înregistrat o scădere, de 0,5%, în timp ce cele mai mari creșteri au fost consemnate în Bulgaria, cu 13,1%, Croația, cu 11,6%, și Slovenia, cu 9,3%.