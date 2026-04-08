Preţul gazelor naturale a înregistrat miercuri dimineaţa, 8 aprilie 2026, o scădere semnificativă în Europa, ca urmare a anunţului unei încetări a focului pe două săptămâni între Washington şi Teheran.

La scurt timp după debutul tranzacţiilor la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă în Europa, cotaţiile futures la gaze naturale au scăzut cu 19,24%, ajungând la 43 de euro pentru un megawatt-oră (MWh). Anterior, preţul înregistrase deja o scădere de peste 20%, coborând la 42,5 euro pentru un MWh.

Datorită acestor scăderi, preţul gazelor se apropie de nivelul de 31,6 euro pentru un MWh, înregistrat pe 27 februarie 2026, cu o zi înainte ca Statele Unite ale Americii şi Israelul să declanşeze războiul împotriva Iranului. Această evoluţie reflectă impactul direct al tensiunilor internaţionale asupra pieţei energiei, dar şi modul în care anunţurile politice majore pot influenţa rapid cotaţiile europene.

Un nou „test de rezistență” se conturează pentru piețele energetice, ultimele estimări ale Aurora Energy Research indicând posibile creșteri semnificative ale prețurilor gazelor naturale și ale energiei electrice ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu. Analiza subliniază că există încă riscul unei revizuiri „în rău” a acestor estimări, mai ales dacă situația de pe teren se înrăutățește. Rezultatele studiului evidențiază expunerea pieței europene și, implicit, a celei grecești la lanțul global de aprovizionare cu gaze naturale, prețurile fiind puternic influențate de conflict și de criza din Strâmtoarea Ormuz, în timp ce perspectivele de redresare rămân pe termen lung, cu o „luminiță de speranță” estimată abia spre sfârșitul deceniului, condiționată de datele disponibile în prezent.

Deși prețurile actuale ale gazelor naturale nu se apropie de recordurile istorice înregistrate în criza energetică din 2022, când s-au atins vârfuri de 350 de euro pe MWh, importanța evoluțiilor rămâne semnificativă. Analiza arată că atenția pieței este concentrată pe dezechilibrul dintre cerere și ofertă și pe impactul speculațiilor, ceea ce ar putea determina o creștere globală a prețurilor, similară cu cea observată pe piața petrolului, dată fiind corelația dintre aceste două mărfuri strategice.

În cazul Greciei, conform estimărilor Aurora Energy Research pentru trimestrul doi din 2026, efectele războiului se traduc printr-o creștere medie a prețurilor gazelor naturale de 49% în perioada 2026-2029. Aceasta are un impact ulterior asupra prețurilor angro ale energiei electrice, care ar urma să crească cu aproximativ 13%, ajungând la un preț mediu de 111 euro pe MWh în aceeași perioadă. Comparativ cu prognozele pentru primul trimestru al anului 2026, aceste cifre reflectă profunzimea crizei actuale, iar tendințele generale de pe piața europeană sunt evaluate ca fiind pesimiste.

Se estimează creșteri similare de aproximativ 50% ale prețurilor gazelor naturale pe piețe cheie precum Germania, Italia și Franța, cu potențialul de a influența întreaga piață energetică europeană, având în vedere rolul central al acestor țări în cadrul pieței unice europene a energiei electrice. Aurora Energy Research subliniază că aceste creșteri reflectă atât un șoc pe termen scurt al ofertei, cât și o înăsprire pe termen mediu a pieței globale de GNL, cu un interval incert pentru restabilirea fluxurilor la nivelurile anterioare conflictului.