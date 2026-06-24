Investiție de 66 de milioane de euro. Noile vagoane pentru CFR vin cu Wi-Fi și prize USB. Electroputere VFU Pașcani finalizează proiectul PNRR

Electroputere VFU Pașcani, parte a GRAMPET Group, a finalizat modernizarea celui de-al 42-lea vagon de călători finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), devenind prima companie din România care duce la bun sfârșit un astfel de proiect în termenul asumat. Investiția depășește 66 de milioane de euro și a vizat modernizarea a 42 de vagoane destinate CFR Călători.

Electroputere VFU Pașcani a anunțat finalizarea modernizării ultimului dintre cele 42 de vagoane incluse într-un proiect finanțat prin PNRR. Cel de-al 42-lea vagon a trecut cu succes proba de parcurs și urmează să fie livrat beneficiarului, marcând încheierea unui program de modernizare și reconstrucție desfășurat în ultimii ani.

Valoarea proiectului depășește 66 de milioane de euro, iar lucrările au fost realizate în baza unor contracte adjudecate la finalul anului 2023, în urma licitațiilor organizate de CFR Călători. Acestea includ atât modernizarea vagoanelor, cât și servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru următorii nouă ani.

Președintele și fondatorul GRAMPET Group, Gruia Stoica, a subliniat importanța finalizării proiectului în termenul stabilit.

„Încheierea acestui proiect în termenul asumat este o demonstrație de maturitate industrială și disciplină operațională. Electroputere VFU Pașcani este prima companie românească care finalizează un proiect de modernizare a vagoanelor de călători prin PNRR și, foarte probabil, singura care reușește să îl ducă la bun sfârșit conform calendarului de implementare agreat. Nu vorbim doar despre modernizarea unor vagoane, ci despre transformarea modului în care oamenii călătoresc. Acest proiect reprezintă un pas important pentru un transport feroviar modern, incluziv și echitabil, demonstrând încă o dată că avem capacitatea de a livra la standarde europene.”

În cadrul proiectului au fost livrate două tipuri de vagoane, dezvoltate pornind de la vechea serie 20-76.

Este vorba despre 22 de vagoane salon cu 64 de locuri pe scaune și 20 de vagoane special adaptate pentru persoanele cu mobilitate redusă, cu o capacitate de 48 de locuri. Toate cele 42 de vagoane dețin certificare CE și respectă Specificațiile Tehnice de Interoperabilitate aplicabile la nivel european.

Noile vagoane au fost dotate cu echipamente moderne menite să crească nivelul de confort al pasagerilor. Fiecare loc dispune de prize de 230V și porturi USB, iar vagoanele beneficiază de conexiune Wi-Fi, sistem de infotainment, instalații moderne de climatizare și iluminat LED. De asemenea, acestea includ toalete ecologice, spații pentru bagaje și sisteme CCTV de supraveghere video.

Pentru vagoanele destinate persoanelor cu mobilitate redusă au fost instalate lifturi laterale pentru accesul scaunelor rulante, spații speciale pentru ancorarea acestora și locuri dedicate însoțitorilor. În plus, aceste vagoane sunt echipate cu suporturi pentru biciclete și schiuri.

Pentru a marca finalizarea proiectului, Electroputere VFU Pașcani va organiza pe 27 iunie cea de-a doua ediție a evenimentului „Zilele Porților Deschise”. Locuitorii orașului vor putea vedea ultimul vagon modernizat înainte ca acesta să fie livrat beneficiarului. Evenimentul se va desfășura între orele 09:00 și 14:00