Ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a declarat că rezultatul alegerilor legislative din Ungaria are implicații directe asupra influenței Moscovei în interiorul Uniunii Europene, în contextul înfrângerii premierului Viktor Orban.

„Este o înfrângere pentru Viktor Orban, este o înfrângere şi pentru un anumit număr dintre susţinătorii săi din mişcarea reacţionară internaţională, în frunte cu Vladimir Putin, care astfel îşi pierde calul troian în Uniunea Europeană”, a declarat Jean-Noel Barrot.

Afirmația se înscrie într-un context mai amplu, în care relațiile apropiate dintre Budapesta și Moscova au fost constant criticate de partenerii europeni, în special după declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022.

De-a lungul ultimului deceniu, guvernul condus de Viktor Orban a intrat în conflict repetat cu instituțiile europene, fiind acuzat că a slăbit statul de drept și că a limitat libertăți fundamentale, în contradicție cu angajamentele asumate de Ungaria la aderarea în Uniunea Europeană, în 2004.

Declarațiile privind pierderea „calului troian” în Uniunea Europeană sunt corelate cu așteptările exprimate de oficialii occidentali față de viitoarea conducere de la Budapesta, în special în ceea ce privește eliminarea blocajelor din cadrul instituțiilor europene.

În acest context, ministrul francez de externe a subliniat explicit direcțiile pe care noul lider politic ar trebui să le urmeze.

„Ceea ce aşteptăm de la succesorul său, Peter Magyar, este să facă ceea ce a spus, să reconstruiască o serie de piloni ai statului de drept pe care Viktor Orban i-a demontat, să readucă Ungaria la locul ei în concertul naţiunilor europene şi să ridice o serie de veto-uri impuse fără nicio justificare”, a precizat Jean-Noel Barrot.

Una dintre cele mai sensibile teme rămâne sprijinul pentru Ucraina, unde poziția adoptată de guvernul condus de Viktor Orban a fost percepută drept un obstacol în adoptarea unor decizii comune.

„Referindu-ne la sprijinul pentru Ucraina, politica pe care o ducea el (Viktor Orban) constituia un obstacol şi este un fapt îmbucurător că acesta poate fi ridicat”, a adăugat şeful diplomaţiei franceze.

În ultimii ani, Budapesta a utilizat în mod repetat dreptul de veto pentru a bloca sau întârzia inițiativele Uniunii Europene privind ajutorul acordat Ucrainei, generând tensiuni cu statele membre și instituțiile de la Bruxelles.

În paralel, Ungaria a menținut relații apropiate cu Rusia și China, inclusiv prin cooperare economică și energetică, continuând să importe hidrocarburi din Federația Rusă. De asemenea, în spațiul public au apărut informații privind contacte directe între oficiali ungari și reprezentanți ai Moscovei, inclusiv schimburi de date legate de discuțiile din cadrul instituțiilor europene.

Schimbarea de putere de la Budapesta este considerată un moment decisiv pentru repoziționarea Ungariei în raport cu Uniunea Europeană și pentru capacitatea blocului comunitar de a acționa unitar în contextul provocărilor geopolitice actuale.