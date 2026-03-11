LinkToRide este mai mult decât o aplicație; este un partener în construirea unui viitor urban mai curat și mai eficient. Ne aflăm într-o etapă de consolidare și suntem deschiși colaborărilor cu parteneri strategici, companii interesate să ofere beneficii sustenabile angajaților și investitori care cred în potențialul tehnologiei românești de a transforma mobilitatea.

Dacă viziunea noastră se aliniază cu obiectivele dumneavoastră, vă invităm să ne contactați pentru a modela împreună viitorul transportului inteligent. Descărcați aplicația și deveniți parte din această schimbare: https://linktoride.com

Piața mobilității este dominată de jucători globali puternici. Cum a apărut ideea LinkToRide și ce oportunitate ați identificat?

Ideea a pornit de la o observație simplă: deși piața mobilității este dominată de jucători globali puternici, majoritatea modelelor de business sunt optimizate pentru curse ocazionale și pentru profit pe cursă. În acest context, mobilitatea zilnică, sustenabilă și accesibilă, rămâne insuficient adresată. Am identificat o oportunitate majoră în segmentul navetiștilor urbani și periurbani, oameni care parcurg zilnic aceleași trasee și pentru care serviciile clasice de ride-sharing devin rapid prea costisitoare pentru utilizare constantă. Aplicația LinkToRide, https://linktoride.com, a fost concepută pentru această nișă: să valorifice locurile libere din mașinile care circulă oricum și să transforme naveta într-o soluție mai accesibilă și mai eficientă.

Ce problemă concretă din piață v-a determinat să dezvoltați această aplicație?

Problema este „ineficiența scaunului gol”. În București și în marile orașe, mii de mașini circulă bară la bară, fiecare având un singur ocupant: șoferul. Acest lucru duce la costuri uriașe pentru individ (combustibil, întreținere) și la o presiune insuportabilă asupra mediului și infrastructurii. Am vrut să oferim o soluție care să democratizeze transportul, transformând mașina personală într-un activ partajat, reducând astfel costurile pentru toți cei implicați. Prin LinkToRide am vrut să transformăm mașina personală într-un activ partajat, reducând costurile de transport și, în același timp, traficul urban.

Care a fost cel mai dificil moment în transformarea ideii într-un produs funcțional?

Într-o piață dominată de giganți, cea mai mare provocare nu este neapărat tehnologia, ci construirea încrederii. Utilizatorii sunt, în mod firesc, reticenți în fața unei platforme noi, iar câștigarea acestei încrederi a fost unul dintre cele mai dificile etape ale procesului. Tehnologia a fost însă un aliat esențial, oferindu-ne permanent oportunitatea de a îmbunătăți ceea ce construim. Dezvoltarea unui algoritm de matching care să fie nu doar precis, ci și sigur pentru utilizatori a reprezentat probabil cel mai important prag tehnic. Am trecut prin numeroase etape, de la concept la cod, apoi la testare în trafic real, ajustând constant atât algoritmii, cât și interfața aplicației, astfel încât experiența utilizatorului să fie cât mai simplă și intuitivă.

Cât de importantă este tehnologia proprietară în construcția avantajului competitiv?

Este esențială. Atunci când folosești soluții „la cheie”, ești inevitabil limitat de arhitectura și viziunea celor care le-au creat. Dezvoltând tehnologie proprietară în cadrul LinkToRide, https://linktoride.com, avem libertatea de a adapta rapid algoritmii la specificul traficului local și la comportamentul utilizatorilor din România.

Această flexibilitate ne oferă un avantaj important: capacitatea de a inova și de a implementa îmbunătățiri într-un ritm mult mai rapid decât o multinațională, unde orice modificare trebuie validată la nivel global.

În același timp, tehnologia dezvoltată intern reprezintă un activ strategic, proprietatea noastră intelectuală, și fundamentul pe care putem construi scalarea platformei fără bariere tehnice.

Cum reușește LinkToRide să creeze valoare diferită pentru utilizatori față de platformele deja consacrate?

Diferența pornește de la scopul deplasării. Platformele consacrate sunt gândite în principal pentru curse ocazionale, funcționând practic ca un „taxi digital”. LinkToRide este construit în jurul mobilității recurente și al ideii de comunitate. Noi oferim o soluție prin care oamenii își pot optimiza deplasările de zi cu zi. Valoarea reală vine din reducerea semnificativă a cheltuielilor lunare de transport și din crearea unei rețele de utilizatori care împărtășesc aceleași rute și același nivel de încredere. În acest model, nu vorbim despre „șoferi angajați”, ci despre parteneri de drum care aleg să împartă resursele și costurile unei deplasări pe care oricum ar face-o.

Ce rol joacă datele și analiza comportamentului utilizatorilor în dezvoltarea aplicației?

Datele sunt, într-adevăr, „combustibilul” care stă la baza dezvoltării platformei. Analizăm constant fluxurile de trafic, orele de vârf și tiparele de deplasare pentru a anticipa cererea și pentru a optimiza experiența utilizatorilor. În același timp, la LinkToRide, https://linktoride.com, acordăm o importanță deosebită utilizării etice a datelor. Le folosim pentru a îmbunătăți rutele, pentru a crește siguranța și pentru a face platforma mai eficientă. Înțelegerea comportamentului utilizatorilor ne-a permis să simplificăm constant aplicația, astfel încât programarea unei călătorii să poată fi realizată în mai puțin de 30 de secunde.

Cum finanțați dezvoltarea și care este strategia de creștere pe termen mediu?

Până în prezent, ne-am finanțat printr-un mix de capital propriu și investiții strategice, provenite de la parteneri care au recunoscut potențialul real de scalare al platformei. Pe termen mediu, strategia noastră vizează consolidarea prezenței în principalele hub-uri de business din România, urmată de o extindere regională. Nu căutăm doar resurse financiare, ci „smart money”, parteneri care, pe lângă investiție, pot facilita accesul la rețele corporative și inițiative de tip smart city, accelerând astfel impactul și relevanța LinkToRide, https://linktoride.com.

Este mai importantă viteza de scalare sau consolidarea unui model sustenabil?

Experiența ultimilor ani în industria tech arată că scalarea agresivă fără un fundament solid se poate solda rapid cu eșec. Pentru LinkToRide, sustenabilitatea modelului de business este prioritatea principală. Ne dorim să creștem rapid, dar niciodată în detrimentul calității serviciului sau al siguranței utilizatorilor. Alegem o creștere organică, bazată pe retenția și loialitatea comunității noastre, în locul expansiunii forțate susținute de bugete de marketing nesustenabile.

Cât de mult contează parteneriatele strategice în accelerarea creșterii?

Mobilitatea eficientă nu poate exista în izolare; succesul ei depinde de un ecosistem integrat de parteneri și infrastructură. Parteneriatele cu marii angajatori, administrațiile locale și furnizorii de energie verde reprezintă adevărate motoare ale creșterii noastre. De exemplu, un parteneriat cu o companie ce are 2.000 de angajați poate valida platforma mult mai rapid și mai eficient decât orice campanie publicitară tradițională.

România poate deveni un hub regional pentru soluții de mobilitate digitală?

România dispune de un mix unic: probleme reale de trafic care cer soluții urgente, ceea ce transformă țara într-un adevărat laborator urban, o comunitate de programatori de elită și o adopție rapidă a tehnologiei de către populație. Dacă reușim să conectăm startup-uri precum LinkToRide, https://linktoride.com, cu viziunea administrativă de smart city, România are potențialul să exporte know-how și soluții de mobilitate digitală în întreaga regiune a Europei de Est.

LinkToRide este mai mult decât o aplicație; este un partener în construirea unui viitor urban mai curat și mai eficient. Suntem într-o etapă de consolidare și deschiși la colaborări cu parteneri strategici, companii care doresc să ofere beneficii sustenabile angajaților și investitori care cred în potențialul tehnologiei românești de a redefini mobilitatea. Dacă viziunea noastră se aliniază cu obiectivele dumneavoastră, vă invităm să ne contactați pentru a modela împreună viitorul transportului inteligent. Descărcați aplicația și deveniți parte din schimbare: https://linktoride.com