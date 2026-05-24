Problema energiei electrice s-a transformat într-una dintre cele mai mari provocări ale lumii contemporane. Consumul de energie crește rapid, influențat de dezvoltarea centrelor de date, expansiunea inteligenței artificiale și creșterea utilizării vehiculelor electrice, ceea ce pune o presiune considerabilă pe rețelele energetice globale.

Totodată, tranziția spre un model ecologic obligă statele să reducă dependența de combustibilii fosili—petrol, gaze naturale și cărbune—resurse finite și extrem de poluante. Agenția Internațională pentru Energie avertizează în mod constant asupra vulnerabilităților infrastructurii electrice, amenințate atât de fenomene meteorologice extreme, cât și de atacuri cibernetice. Într-o lume profund dependentă de electricitate, o pană majoră poate avea consecințe grave.

Astfel, guvernele și companiile investesc în identificarea unor surse alternative de energie care să fie mai ieftine, stabile și prietenoase cu mediul.

Cele mai importante direcții includ energia regenerabilă descentralizată prin panouri solare și turbine eoliene, sisteme avansate de stocare, hidrogenul verde și reactoarele nucleare modulare mici. În plus, energia valurilor câștigă tot mai multă atenție ca o posibilă soluție eficientă și sustenabilă în această cursă pentru un viitor energetic sigur și curat.

Specialiștii consideră că energia valurilor reprezintă una dintre cele mai promițătoare surse de energie regenerabilă la nivel global. Potrivit estimărilor Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), potențialul teoretic anual al energiei valurilor este de aproximativ 29.500 TWh, depășind consumul global actual de electricitate.

Importanța strategică a acestei resurse se bazează pe trei avantaje majore. Primul este densitatea energetică ridicată: apa este de aproximativ 800 de ori mai densă decât aerul, ceea ce permite generarea unei cantități mai mari de energie pe metru pătrat comparativ cu energia eoliană sau solară.

Al doilea avantaj este predictibilitatea. Spre deosebire de vânt sau radiația solară, valurile oceanice sunt aproape constante și pot fi prognozate cu câteva zile înainte, având totodată o intensitate mai mare în sezonul rece, când cererea de energie crește.

Al treilea avantaj este independența energetică locală, deoarece comunitățile costiere ar putea reduce dependența de combustibili fosili fără a utiliza suprafețe extinse de teren.

Cu toate acestea, tehnologia de exploatare a energiei valurilor se află încă într-o fază experimentală, costurile ridicate și provocările tehnice reprezentând principalele obstacole. Infrastructura marină trebuie să reziste condițiilor extreme din oceane, inclusiv furtuni și coroziune, ceea ce implică investiții semnificative.

În ciuda provocărilor tehnologice, compania spaniolă IDOM dezvoltă un proiect ambițios în Golful Biscaia.

Pe platforma energetică marină Biscay Marine Energy Platform (BiMEP), situată în largul coastei de nord a Spaniei, inginerii testează convertorul experimental de energie a valurilor MARMOK-A-5. Dispozitivul funcționează pe baza unui sistem de tip „point absorber” cu coloană oscilantă de apă, având forma unei geamanduri uriașe care conține în interior o coloană cilindrică de apă.

Structura are aproximativ 42 de metri înălțime, dintre care circa 5 metri se află deasupra suprafeței mării, un diametru de aproximativ 5 metri și este ancorată la o adâncime de aproape 90 de metri.

Versiunile anterioare ale tehnologiei au fost testate încă din 2016 pentru a rezista condițiilor dificile din Golful Biscaia. Cea mai recentă variantă include sisteme inteligente de control, pale ajustabile și baterii integrate.

Funcționarea este relativ simplă: mișcarea valurilor determină oscilația apei din interiorul coloanei, care comprimă și extinde o cameră de aer aflată în partea superioară a structurii. Fluxul de aer rezultat antrenează o turbină care produce electricitate, transmisă apoi către țărm printr-un cablu submarin.

În prezent, prototipul generează până la aproximativ 30 kW, suficient pentru alimentarea a 15–20 de locuințe în perioade de consum ridicat sau a unui mic cartier în orele de vârf.

Deși se află încă în fază experimentală, specialiștii consideră proiectul un progres semnificativ pentru viitorul energiei regenerabile.

„Realizarea unei instalări sigure și conectarea la rețea la BiMEP reprezintă un pas esențial pentru apropierea energiei valurilor de realitatea comercială”, a declarat Borja de Miguel, manager de proiect la IDOM.

Proiectul face parte din programul european EuropeWave, care investește aproximativ 20 de milioane de euro în dezvoltarea tehnologiilor bazate pe energia valurilor. Următoarea etapă presupune punerea completă în funcțiune a sistemului și colectarea datelor necesare pentru optimizarea tehnologiei înainte de o eventuală lansare comercială la scară largă.

Proiecte similare în dezvoltare la nivel global

MARMOK-A-5 nu este un caz izolat, numeroase alte inițiative fiind în derulare în diferite regiuni ale lumii.

În 2024, compania Ocean Energy a lansat modelul OE-25, un convertor de 826 de tone testat în largul insulei Oahu, Hawaii. Tot în același an, Universitatea din Western Australia a început testarea unui nou design de convertor în King George Sound.

În februarie 2026, compania daneză Wavepiston a semnat un memorandum pentru instalarea unui sistem WEC de 50 MW destinat alimentării Barbadosului cu energie obținută din forța valurilor.