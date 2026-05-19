Ministerul Energiei din Republica Moldova susține că transformarea Moldelectrica în societate pe acțiuni reprezintă o etapă necesară pentru modernizarea și eficientizarea operatorului sistemului național de transport al energiei electrice. Potrivit instituției, noua structură juridică trebuie să permită o administrare mai flexibilă și mai eficientă a infrastructurii energetice strategice.

„Procesul are drept obiectiv crearea unui operator de transport a energiei electrice complet independent din punct de vedere operațional, funcțional și decizional, capabil să exploateze, întrețină și dezvolte rețelele electrice de transport conform cerințelor ENTSO-E și acquis-ului comunitar”, potrivit Ministerului Energiei.

Schimbarea statutului juridic vine în contextul în care sectorul energetic din Republica Moldova traversează un amplu proces de adaptare la regulile pieței europene de energie, iar operatorii de transport sunt obligați să respecte criterii stricte privind independența decizională și guvernanța corporativă.

Ministerul Energiei și reprezentanții Moldelectrica insistă asupra faptului că reorganizarea companiei nu presupune vânzarea infrastructurii energetice și nici transferul activelor către investitori privați. Oficialii subliniază că societatea va rămâne integral în proprietatea statului moldovean.

Potrivit informațiilor prezentate de autorități, compania este inclusă în lista bunurilor care nu pot fi privatizate, conform prevederilor Legii nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice. Astfel, rețelele de transport al energiei electrice își păstrează caracterul public și strategic.

„Reorganizarea aduce beneficii directe, cum ar fi creșterea eficienței operaționale, atragerea de investiții și consolidarea siguranței sistemului energetic național. Totodată, transformarea în societate pe acțiuni permite instituirea unui cadru corporativ adecvat gestionării infrastructurii critice și implementării proiectelor investiționale”, comunică Moldelectrica.

Reprezentanții companiei susțin că noua formă juridică este destinată îmbunătățirii mecanismelor de administrare și adaptării operatorului la condițiile unei piețe energetice regionale tot mai integrate și competitive.

Autoritățile din republica Moldova afirmă că transformarea Moldelectrica în societate pe acțiuni urmează modelul utilizat deja de mai multe companii de stat din sectorul energetic european. Potrivit acestora, statul își poate păstra controlul asupra infrastructurii strategice chiar și în condițiile funcționării companiei după reguli corporative moderne.

Oficialii susțin că noua organizare are rolul de a consolida guvernanța corporativă și de a asigura independența operațională a operatorului sistemului de transport al energiei electrice.

„În multe țări europene, companiile energetice, de infrastructură sau transport deținute de stat funcționează exact în acest model corporativ: statul rămâne proprietar, dar compania este administrată după reguli similare sectorului privat”, se mai arată în comunicat.

Moldelectrica mai precizează că astfel de transformări sunt considerate esențiale în sectorul energetic european, în condițiile în care operatorii trebuie să funcționeze într-o piață regională interconectată și tot mai competitivă. Compania consideră că reorganizarea va facilita adaptarea la noile cerințe tehnice și economice ale pieței europene de energie.

Tabel. Ce presupune reorganizarea Moldelectrica în societate pe acțiuni: