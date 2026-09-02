Aproape 9 din 10 adolescenți au văzut conținut instigator la ură. Ce alte pericole întâlnesc copiii online

Aproape jumătate dintre copiii cu vârste între 10 și 15 ani spun că au întâlnit cantități mari sau destul de mari de conținut periculos pe internet. Expunerea este și mai ridicată în cazul anumitor categorii de materiale, de la mesaje instigatoare la ură până la imagini sau postări despre automutilare, tulburări alimentare și conținut sexual, arată un sondaj realizat în Marea Britanie.

Datele publicate de Oficiul Național de Statistică din Marea Britanie (ONS) provin dintr-un sondaj realizat în rândul a 6.031 de copii cu vârste între 10 și 15 ani.

În total, 48% dintre copii au declarat că au văzut „mult” sau „destul de mult” conținut instigator la ură pe internet. În cazul celor cu vârste între 13 și 15 ani, aproape nouă din zece au întâlnit conținut ostil îndreptat împotriva persoanelor cu anumite caracteristici.

Totodată, aproximativ patru din cinci copii au întâlnit, fără să caute în mod intenționat, materiale care prezentau sau încurajau tulburările alimentare și automutilarea ori conțineau imagini cu caracter sexual.

Alți 37% dintre copii au fost expuși la conținut violent sau asociat activităților infracționale, transmite The Independent.

Printre materialele întâlnite se numără imagini cu violență fizică, cel mai frecvent conflicte între persoane de aceeași vârstă. Aproximativ 6% au văzut tutoriale despre comiterea unor fapte ilegale, iar 3% au întâlnit reclame prin care erau invitați să se alăture unor grupuri implicate în activități violente, amenințări sau infracțiuni.

O altă problemă identificată de cercetare este reprezentată de mesajele sexuale primite de minori. Aproximativ 12% dintre copiii cu vârste între 13 și 15 ani au primit cel puțin un asemenea mesaj în ultimele 12 luni.

Fetele sunt mai expuse. Un sfert dintre ele au raportat că au primit mesaje sexuale de la persoane cu vârsta de cel puțin 18 ani, comparativ cu 12% dintre băieți.

Dintre copiii care au primit mesaje sexuale, 68% au spus că acestea au fost nedorite. Procentul ajunge la 84% în cazul fetelor, față de 49% în cazul băieților.

Puțin peste jumătate, respectiv 53%, au povestit cuiva despre mesajele sexuale nedorite pe care le-au primit.

Există și riscul distribuirii fără consimțământ. Aproximativ 11% dintre copiii care au trimis cel puțin un mesaj cu caracter sexual în ultimele 12 luni au declarat că acesta a fost ulterior postat undeva sau arătat unei alte persoane fără acordul lor.

Diferențe importante între fete și băieți apar și în privința tipurilor de conținut întâlnite pe internet. Aproximativ 21% dintre fete au declarat că au văzut mult conținut instigator la ură, față de 17% dintre băieți.

În cazul materialelor care prezintă sau încurajează automutilarea, procentul este de 4% pentru fete și 2% pentru băieți.

Diferența este și mai mare în cazul tulburărilor alimentare. Aproximativ 10% dintre fete spun că au întâlnit mult asemenea conținut, comparativ cu 3% dintre băieți.

Fetele sunt și mai predispuse să caute intenționat asemenea materiale. Proporția este de 16%, față de 7% în cazul băieților.

Datele apar în contextul în care autoritățile britanice pregătesc restricții mai dure pentru protejarea minorilor în mediul online.

Platformele de socializare urmează să fie interzise pentru persoanele sub 16 ani începând chiar din primăvara anului viitor, potrivit măsurilor pregătite de guvernul britanic.

Restricțiile vor viza și platformele de jocuri. Anumite funcții, precum transmisiunile în direct sau comunicarea cu persoane necunoscute, ar urma să fie blocate pentru utilizatorii sub 16 ani.

Sondajul arată că majoritatea copiilor au primit informații despre posibilitatea de a bloca sau raporta conținutul nepotrivit ori deranjant. Cu toate acestea, 11,3% au declarat că în ultimele 12 luni nu au primit nicio informație despre cum să se protejeze pe internet.